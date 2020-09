Polestar neemt Precept in productie

26 september 2020 | Polestar bevestigt dat de Precept in productie wordt genomen. De Polestar Precept, die eerder dit jaar werd onthuld, is een manifest van de toekomstvisie van het merk en is meer een 'commitment car' dan een concept car. De Precept laat de toekomstige ontwerprichting zien van het Zweedse elektrische performance merk en benadrukt ook de koers die Polestar volgt op het gebied van digitale technologie en de toepassing van innovatieve, duurzame materialen in het in- en exterieur.

"Consumenten willen verandering zien in deze branche en niet alleen dromen. De Precept is nu een nog sterker statement geworden. We zetten ons in om de milieu-impact van onze auto's en ons bedrijf te verminderen. Onze ambitie is klimaatneutraliteit, ook al erken ik dat dit een langetermijndoel is", aldus Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

Het interieur van de Polestar Precept bestaat uit een mix van duurzame materialen, waaronder gerecyclede petflessen, teruggewonnen visnetten en gerecycled kurkvinyl. Een op vlas gebaseerd composiet, ontwikkeld door partner Bcomp Ltd, wordt toegepast in veel interieur- en sommige exterieuronderdelen. Het is de ambitie van Polestar om veel van de duurzame materialen daadwerkelijk toe te passen in de productieversie.

Terwijl de productontwikkeling al is gestart, bevestigt Polestar dat het de Precept gaat produceren in China, waar een nieuwe productiefaciliteit wordt gerealiseerd. Polestar wil dat deze nieuwe locatie CO2-neutraal wordt en daarnaast tot een van de meest intelligente en verbonden autoproductiefaciliteiten ter wereld gaat behoren.

Deze klimaatpositieve aanpak is begonnen in de eerste productiefaciliteit van Polestar in Chengdu, waar de Polestar 1 wordt gebouwd. Het Polestar-productiecentrum, dat in 2019 is geopend, is de eerste autoproductiefaciliteit met LEED Gold-rating in China en draait op 100% hernieuwbare energie.

"China is een thuismarkt voor Polestar en we erkennen de steeds belangrijkere drang naar meer duurzaamheid hier", vervolgt Thomas Ingenlath, vanaf de Beijing International Automotive Exhibition 2020. "Met deze nieuwe fabriek leggen we de lat weer hoger, met als doel om in China de meest geavanceerde en hoogwaardige elektrische auto met de laagste ecologische voetafdruk te produceren."

