Tesla opent 800ste Supercharger in Europa

De 800e locatie bevindt zich in Frankrijk. De Avignon Supercharger, op weg naar Marseille en de Franse Rivièra, heeft 28 Superchargers. Dat is in lijn met Tesla's strategie om grotere locaties te openen om de steeds groter wordende vloot van auto's die in Europa rondrijdt te bedienen. De Nebbenes-locatie in Noorwegen is nog steeds recordhouder van de grootste locatie met 44 Superchargers. Om deze groei in context te zetten: toen Tesla in augustus 2013 de eerste zes Europese locaties openden, had elke locatie vier Superchargers. Tesla zit nu gemiddeld op iets meer dan 11 Superchargers per locatie.

Aangepaste batterij- en oplaadtechnologieën zorgen voor een hogere oplaadsnelheid, nu tot 250 kW dankzij de V3 Superchargers. Hoewel de technologie blijft evolueren, blijft Tesla naar eigen zeggen sterk focussen op betrouwbaarheid omdat dit een van de belangrijkste componenten is van een snellaadnetwerk dat gebouwd is om lange afstanden te kunnen afleggen. Zoals aangekondigd in het impactrapport van 2021, heeft Tesla we vorig jaar wereldwijd een uptime van 99,96% geregistreerd.

Grootste publieke snellaadnetwerk in Europa

De pilot met niet-Tesla Superchargers, die in november 2021 werd gelanceerd, is zich blijven uitbreiden naar nieuwe locaties en landen ter ondersteuning van Tesla's missie de wereldwijde overgang naar duurzame energie te versnellen. De pilot is nu live in 13 markten, met een totaal van meer dan 250 locaties en 3.600 Superchargers. Met deze pilot exploiteert Tesla feitelijk het grootste openbare snellaadnetwerk in Europa (> 150 kW). In de komende maanden wordt het verder uitgebreid naar meer landen en stations.

In Nederland zijn er nu 38 Superchargerlocaties, die samen goed zijn voor meer dan 650 snellaadpalen.