Tesla opent Supercharger in Assen

6 januari 2020 | Tesla heeft een nieuwe Supercharger geopend in Assen. De locatie is uitgerust met 14 laadpunten. De snelladers bieden de mogelijkheid om de elektrische Model S, Model X en Model 3 op te laden in een kwestie van minuten in plaats van meerdere uren. De nieuwe Superchargerlocatie bevindt zich bij het Van der Valk Hotel, gelegen aan de Balkenweg 1. Het is een ondersteuning voor de route Zwolle - Groningen via de A28 en het is de eerste Supercharger in Drenthe.

Deze locatie is een van de 500 locaties in Europa waar Tesla-eigenaren hun auto kunnen snelladen als ze een langere trip maken. Model S en Model X hebben een bereik van 485 tot 610 km (volgens WLTP) en Model 3 heeft een bereik tot maximaal 560 km (WLTP). Met het onlangs aangekondigde Supercharging V3, een compleet nieuwe architectuur voor Supercharging die een laadcapaciteit tot 250 kW per auto mogelijk maakt, kan in de nabije toekomst in een optimale situatie een Model 3 Long Range in 5 minuten tot 120 km actieradius bijladen.

Naast Superchargers zijn er in de Benelux al honderden Destination Charging locaties. Deze wisselstroomopladers bevinden zich op plaatsen waar men langer verblijft zoals hotels, restaurants, winkelcentra en skiresorts, en zijn ook toegankelijk voor elektrische auto's van andere merken.

In Nederland zijn nabij strategische snelweglocaties al Superchargers te vinden in Apeldoorn, Badhoevedorp, Breda, Breukelen, Bunnik, Dordrecht, Drachten, Duiven, Gouda, Eindhoven, Emmeloord, Hoorn, Horst, Leiderdorp, Naarden, Oosterhout, Urmond, Vuren, Zaltbommel, Zevenaar en Zwolle. Tesla Superchargers zijn te vinden op plaatsen waar ook andere voorzieningen zijn, zoals restaurants, winkelcentra en WiFi hotspots. Het netwerk van Superchargers in Europa breidt gestaag uit en maakt het mogelijk om moeiteloos vanuit Noord naar Zuid-Europa te rijden. Superchargers en ook de Destination Chargers worden op het touchscreen in de auto weergegeven.