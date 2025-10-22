 22 oktober 2025

Tesla

Tesla vernieuwt Model S en Model X

22 oktober 2025 - Tesla vernieuwt de Model X en Model S. 13 jaar nadat Tesla de eerste Model S produceerde en 9 jaar na de introductie van Model X, worden beide modellen aangepast.

Tot de aanpassingen behoren:

  • Een stiller interieur
  • Betere isolatie tegen windgeruis en afrolgeluiden
  • Verbeterde actieve ruisonderdrukking door een effectievere geluidsisolatie
  • Nieuwe isolatiematerialen en een nieuw ontworpen onderstel
  • Geluidsabsorberende materialen in het interieur
  • Nieuw design
  • Nieuwe velgdesigns - 19" en 21" voor Model S / 20" en 22" voor Model X
  • Dynamische sfeerverlichting
  • Een ruime derde zitrij in Model X met meer ruimte ter hoogte van de schouders
  • Extra comfortfuncties
  • Nieuwe specifieke gebruikersinterface
  • Frontpaneelcamera
  • Dodehoekindicator
  • Adaptieve koplampen
  • Verbeterde efficiency
  • Een groter bereik
  • Nieuwe banden met een lage rolweerstand
  • Een aerodynamischer velgdesign
  • Consistentere prestaties onder warme en koude weersomstandigheden
  • Meer comfort en dynamiek
  • Nieuwe componenten voor een optimaal rijcomfort
  • Herzien en gefinetuned luchtveringssysteem
  • Model S Plaid heeft ook een reeks extra upgrades gekregen.
  • Nieuwe voorzijde
  • Frontsplitter voor een verbeterde stabiliteit bij hoge snelheden
  • Nieuwe achterzijde
  • Carbon fiber spoiler voor een verbeterde stabiliteit bij hoge snelheden
  • Diffusor met een vernieuwde styling om de aerodynamica te verbeteren
  • Verbeteringen aan de aandrijfunit met verfijnde, met koolstofvezel omhulde rotoren
  • Nieuwe stabiliteitsverhogende componenten voor een betere handling bij hoge snelheden
  • Gratis Supercharging en Premium Connectivity.

Leveringsgamma Model S in Nederland:

All-Wheel Drive

  • Bereik van 744km [WLTP]
  • 0-100 km/u in 3,2 seconden
  • Topsnelheid van 240 km/u

Plaid

  • Bereik van 612 km WLTP
  • 0-100 km/u in 2,1 seconden
  • Topsnelheid van 262km/u / 322 km/u met optionele Carbon-Ceramic Brake Kit

Model S is in Nederland leverbaar vanaf € 110,990.