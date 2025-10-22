Tesla
Tesla vernieuwt Model S en Model X
22 oktober 2025 - Tesla vernieuwt de Model X en Model S. 13 jaar nadat Tesla de eerste Model S produceerde en 9 jaar na de introductie van Model X, worden beide modellen aangepast.
Tot de aanpassingen behoren:
- Een stiller interieur
- Betere isolatie tegen windgeruis en afrolgeluiden
- Verbeterde actieve ruisonderdrukking door een effectievere geluidsisolatie
- Nieuwe isolatiematerialen en een nieuw ontworpen onderstel
- Geluidsabsorberende materialen in het interieur
- Nieuw design
- Nieuwe velgdesigns - 19" en 21" voor Model S / 20" en 22" voor Model X
- Dynamische sfeerverlichting
- Een ruime derde zitrij in Model X met meer ruimte ter hoogte van de schouders
- Extra comfortfuncties
- Nieuwe specifieke gebruikersinterface
- Frontpaneelcamera
- Dodehoekindicator
- Adaptieve koplampen
- Verbeterde efficiency
- Een groter bereik
- Nieuwe banden met een lage rolweerstand
- Een aerodynamischer velgdesign
- Consistentere prestaties onder warme en koude weersomstandigheden
- Meer comfort en dynamiek
- Nieuwe componenten voor een optimaal rijcomfort
- Herzien en gefinetuned luchtveringssysteem
- Model S Plaid heeft ook een reeks extra upgrades gekregen.
- Nieuwe voorzijde
- Frontsplitter voor een verbeterde stabiliteit bij hoge snelheden
- Nieuwe achterzijde
- Carbon fiber spoiler voor een verbeterde stabiliteit bij hoge snelheden
- Diffusor met een vernieuwde styling om de aerodynamica te verbeteren
- Verbeteringen aan de aandrijfunit met verfijnde, met koolstofvezel omhulde rotoren
- Nieuwe stabiliteitsverhogende componenten voor een betere handling bij hoge snelheden
- Gratis Supercharging en Premium Connectivity.
Leveringsgamma Model S in Nederland:
All-Wheel Drive
- Bereik van 744km [WLTP]
- 0-100 km/u in 3,2 seconden
- Topsnelheid van 240 km/u
Plaid
- Bereik van 612 km WLTP
- 0-100 km/u in 2,1 seconden
- Topsnelheid van 262km/u / 322 km/u met optionele Carbon-Ceramic Brake Kit
Model S is in Nederland leverbaar vanaf € 110,990.