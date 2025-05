Tesla opent vestiging in Zeeland

De vestiging aan de Amundsenweg 37 in Goes is strategisch gelegen en bereikbaar voor klanten uit zowel Zeeland als West-Brabant. De showroom en bedrijfsruimte beslaat circa 1.390 m2 en bevindt zich op een perceel van 4.760 m2. De vestiging beschikt over parkeergelegenheid en laadfaciliteiten voor klanten.

Tesla-eigenaren kunnen in Goes terecht voor onderhoud en reparaties aan hun voertuig. Geïnteresseerden zijn welkom om een proefrit te maken in een van Tesla's volledig elektrische modellen. Openingstijden:

Store: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur, zaterdag tot 16:00 uur

Service Center: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur

De officiële opening wordt verricht door wethouder Joost de Goffau, samen met vertegenwoordigers van Tesla. Bezoekers kunnen die dag enkele van Tesla's voertuigen van dichtbij bewonderen, waaronder de Tesla Roadster en de Cybertruck. Ook de humanoïde robot Optimus is aanwezig.