Tesla Model Y nu ook als Standard

Model Y Standard biedt dezelfde software als elke andere Model Y. Draadloze updates verbeteren het voertuig voortdurend door nieuwe functies toe te voegen en bestaande functies te verbeteren, zonder bijkomende kosten. Autopilot is eveneens standaard en de auto is hardwarematig voorbereid op Full Self-Driving (Supervised), dat bij de betreffende voertuigen op afstand zal worden ingeschakeld na goedkeuring door de lokale autoriteiten.

Het nieuwe ontwerp, met een specifieke voor- en achterzijde, geeft Model Y Standard een unieke identiteit binnen het modellengamma. De Model Y Standard is voorzien van nieuwe, zacht aanvoelende en met duurzaam textiel beklede stoelen die zijn ontworpen om onder alle rij- en weersomstandigheden een zitcomfort te bieden. Net als in het verleden bij Model S en bij Cybertruck bevindt zich tussen de voorstoelen een grote opbergruimte voor spullen die voor de bestuurder handig zijn om binnen handbereik te houden. Daarnaast biedt Model Y Standard tot 835 liter laadruimte bij vijf inzittenden en 2.118 liter als de tweede zitrij is neergeklapt.

De Model Y Standard belooft een verbruik van 13,1 kWh/100 km en een bereik van 534 km (WLTP). Daarbij zorgen de nieuwe 18" Aperture-velgen voor efficiency en voor lagere onderhoudskosten wanneer de banden moeten worden vervangen.

Het leveringsgamma van Model Y in Nederland:

Model Y Standard €39.990

Model Y Premium Long Range achterwielaandrijving € 50.990

Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive € 53.990

Model Y Performance € 62.990

De eerste klanten zullen hun auto in november 2025 afgeleverd krijgen. De Model Y Standard wordt voor Europa gebouwd in de Gigafactory Berlin-Brandenburg.