Tesla vernieuwt Model Y

De Model Y heeft een opnieuw ontworpen exterieur dat volgens de fabrikant zorgt voor een gunstige aerodynamische efficiëntie, stabiliteit bij hoge snelheden, crashveiligheid en een hoge bouwkwaliteit. De lichtbalken voor en achter verschillen van Model 3 en zijn geïnspireerd op het ontwerp van Cybertruck en Cybercab. De lichtbalk voor heeft een nieuwe onderscheidende uitstraling en omvat adaptieve koplampen. De lichtbalk achter strekt zich uit over de gehele breedte van de auto. Niet alleen is deze lichtbalk een van de grootste op de markt, het is ook 's werelds eerste toepassing van een indirect, extern reflecterend verlichtingssysteem dat de achterlichtfunctie op een speciaal sierdeel projecteert.

Het nieuwe exterieurontwerp heeft een lagere luchtweerstand en zorgt in combinatie met nieuwe velgen met verbeterde aerodynamica en banden met een lage rolweerstand voor een groter bereik. Door elk subsysteem dat energie verbruikt opnieuw te ontwerpen, heeft Tesla de energie-efficiëntie naar eigen zeggen verbeterd.

De auto beschikt over een nieuwe camera voor die in het frontpaneel is aangebracht. Dankzij deze camera kunnen bestuurders nu een uitgebreider beeld van de omgeving zien op het centrale scherm. Bovendien is de camera uitgerust met een vloeistofsproeier en geïntegreerde verwarming om condens- en ijsvorming bij koud weer te voorkomen.

Interieur

Belangrijke aandachtspunten bij het interieur van de nieuwe Model Y waren verfijning en sfeer. Het interieur is opgebouwd uit duurzame materialen, zoals aluminium en textiel. De dynamische, te personaliseren sfeerverlichting brandt zowel overdag als 's nachts.

Dankzij de toepassing van akoestisch glas voor het volledige glasoppervlak en nieuwe geluiddempende materialen, is de vernieuwde Model Y stiller dan voorheen. Afrolgeluiden zijn volgens de fabrikant met 22% verminderd, en contactgeluiden en windgeruis met 20%. Het nieuwe Low-E-glas reflecteert 26% meer zonne-energie, waardoor de gewenste interieurtemperatuur gemakkelijker kan worden gehandhaafd door het stillere en efficiëntere airconditioningsysteem.

De twee voorstoelen zijn opnieuw ontworpen. Ze zijn nu voorzien van een ventilatiefunctie. Ook de stoelen op de tweede zitrij beloven meer comfort en gemak dankzij de beter toegankelijke gordelsluitingen, de langere zittingen en de meer steun biedende wangen. Bovendien zijn ze elektrisch te verstellen en neer te klappen. Alle stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn verwarmd en werken samen met de geïntegreerde climate control.

De nieuwe middenconsole is voorzien van schuifdeksels. De console is bekleed met echt aluminium en bevat een bekerhouder en extra opbergruimte. Op het stuurwiel, de portierbekleding en het dashboard zijn extra aluminium accenten aangebracht.

Connectiviteit en entertainment

Passagiers op de tweede zitrij kunnen nu genieten van hun eigen 8 inch touchscreen, met geïntegreerde bediening van de climate control en entertainmentmogelijkheden, zoals gamen, muziek afspelen en videostreaming. Laptops en andere draagbare apparaten kunnen worden opgeladen via een USB-C-laadpoort voor en twee achter, met een vermogen tot 65 W.

Het audiosysteem is opnieuw ontworpen. Sommige luidsprekers zijn onzichtbaar dankzij een in eigen huis ontwikkeld, akoestisch transparante stof die past bij het pure interieurontwerp. Ook de microfoons zijn gewijzigd voor een betere geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken.

Dankzij nieuwe hardware kon connectiviteit worden verbeterd. Deze hardware versnelt mobiele dataverbindingen: 50% hogere downloadsnelheden en een 30% groter bereik. De wifi-connectiviteit is ook verbeterd, met tot 300% hogere downloadsnelheden voor software-updates, en een tot 200% groter bereik. De betrouwbaarheid van de telefoonsleutel is met een factor 10 verbeterd, dankzij onder meer de toevoeging van Ultra-Wideband en andere verbeteringen. De kofferbak kan nu ook automatisch worden geopend als de sleutel aan de Tesla-app is gekoppeld.

Limited Edition

De Model Y voor modeljaar 2025 kan nu worden besteld in Nederland. Te beginnen met een Limited Edition: de nieuwe Model Y Launch Series Long Range All-Wheel Drive, met een bereik van 568 km, een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,3 s, een topsnelheid van 201km/u en specifieke voorzieningen en afwerkingsdetails. De eerste klanten zullen hun auto volgens Tesla in maart 2025 afgeleverd krijgen. De uitgaande Model Y is beschikbaar in Nederland voor een prijs vanaf EUR 45.770.