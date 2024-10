Tesla Model Y nu als 7-persoons

Model Y met 7 zitplaatsen heeft een laadvolume van maximaal 2.040 liter. Doordat dit model van meet af aan als elektrisch voertuig ontworpen is en een grote verbrandingsmotor voorin en een brandstoftank achterin dus ontbreken, zijn er een ruimte van 117 liter onder de voorklep en een ruimte van 363 liter achter de derde zitrij beschikbaar voor bagage. Dit betekent dat als alle 7 zitplaatsen in het interieur zijn bezet er nog steeds plaats zou zijn voor 2 kleine koffers in de bagageruimte en 2 grote tassen in de voorbak. Wanneer de derde zitrij is neergeklapt, is er met een ruimte van 753 liter plaats genoeg voor een kleine kinderwagen.

De optie 7 zitplaatsen is uitsluitend leverbaar op de Model Y Long Range All-Wheel Drive. De Model Y Long Range All-Wheel Drive met 7 zitplaatsen wordt gemaakt in de Gigafactory in Berlin-Brandenburg.

Net als met elke andere Tesla heeft de Model Y Long Range All-Wheel Drive met 7 zitplaatsen toegang tot het Supercharger-netwerk van Tesla. In combinatie met een bereik van 533 km (WLTP, naar schatting 565 km met standaard 19 inch velgen) en de efficiënte aandrijflijn, betekent dat kortere oplaadstops tijdens lange ritten met het hele gezin. De Europese leveringen van Model Y Long Range All-Wheel Drive met 7 zitplaatsen zullen later dit kwartaal van start gaan.