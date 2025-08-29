Tesla introduceert Model Y Performance

Naast de functies die standaard zijn op alle uitvoeringen van Model Y, zoals onder andere een glazen panoramisch dak met geluiddempend glas voor het volledige interieur, een 8" touchscreen achter, stoelen met elektrisch verstelbare rugleuning op de tweede zitrij, Autopilot en draadloze software-updates, beschikt de nieuwe Model Y Performance over:

Specifieke voorzijde, aangepast voor prestaties bij hoge snelheden

Specifieke achterzijde, aangepast voor prestaties bij hoge snelheden

Nieuwe gesmede 21" Arachnid 2.0-velgen, met voor- en achterbanden in een verschillende maat, met geïntegreerde aerodynamische afdekkingen voor meer efficiëntie

Rode Performance-remklauwen

Performance-badge op de achterklep

Instapverlichting met Performance-logo

Glanzend zwarte afwerking op de voorzijde, achterzijde en buitenspiegelkappen

Carbon Fiber spoiler, voor extra stabiliteit bij hoge snelheden

Performance-voorstoelen, met elektrisch verstelbare zitvlakverlenging

Carbon Fiber sierelementen voor dashboard en portieren

Aluminium pedalen

Een verbeterd batterijpakket, uitgerust met nieuwe cellen met een hogere energiedichtheid, levert meer energie zonder dat het gewicht toeneemt. De Performance-aandrijfunit levert meer koppel en vermogen, en is efficiënter. In combinatie met de ten opzichte van vorige generaties hogere thermische en prestatielimieten, zorgt dit ervoor dat de nieuwe Model Y Performance snel accelereert en een hoge topsnelheid heeft, zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de energie-efficiëntie.

De nieuwe Model Y Performance profiteert van verbeterde chassiscomponenten die zijn afgestemd op de prestaties van de aandrijflijn. De nieuwe door Tesla zelf ontworpen adaptieve vering maakt gebruik van een gloednieuw regelalgoritme. De vering past zich in aan de input van de bestuurder en de weg aan, waardoor de auto beter presteert. De nieuwe Model Y Performance biedt voor het eerst aanpasbare rijmodi. Deze modi hebben invloed op de adaptieve vering, de stabiliteitshulp, de tractiecontrole en de voertuigdynamiekregeling.

In Nederland is de auto nu verkrijgbaar voor € 62.990.