Vernieuwde Tesla Model Y nu te bestellen

Alle uitvoeringen van de nieuwe Model Y zijn voorzien van voertuigbrede verlichting voor en achter, geluiddempend glas, een 8 inch touchscreen achter, handsfree bediening van de achterklep, aanpasbare sfeerverlichting en een extra camera aan de voorzijde.

De twee voorstoelen zijn opnieuw ontworpen. Ze zijn comfortabeler en nu voorzien van een ventilatiefunctie. Ook de stoelen op de tweede zitrij beloven meer comfort dankzij de beter toegankelijke gordelsluitingen, langere zittingen en meer steun biedende wangen. Bovendien zijn ze elektrisch te verstellen en neer te klappen. Alle stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn verwarmd en werken samen met de geïntegreerde climate control.

Efficiënter en comfortabeler

Door elk subsysteem dat energie verbruikt opnieuw te ontwerpen heeft Tesla de energie-efficiëntie naar eigen zeggen verbeterd. Binnen het leveringsgamma van Model Y zet de nieuwe Model Y met achterwielaandrijving nieuwe stappen op het gebied van efficiency, met een verbruik van 13,9 kWh/100 km.

De nieuwe Model Y heeft stijvere carrosseriestructuur in combinatie met een herzien onderstel met een gewijzigde geometrie en lay-out van de wielophanging, waarbij ook gebruik is gemaakt van de dempingstechnologie van de vernieuwde Model 3. De nieuwe geometrie van de voorwielophanging en de stuurinrichting maakt een iets indirectere besturing mogelijk die beter aansluit op het karakter van de nieuwe Model Y. Daarbij is ook de rechtuitstabiliteit verbeterd en gedraagt de auto zich volgens Tesla voorspelbaarder en rustiger. De geometrie van de achterwielophanging is eveneens verbeterd, met name om oneffenheden soepeler te verwerken. De schokdempers werken nu frequentieafhankelijk voor een betere demping van kleine oneffenheden.

Dankzij de toepassing van akoestisch glas voor het volledige glasoppervlak in combinatie met nieuwe geluiddempende materialen rijdt de nieuwe Model Y stiller. Afrolgeluiden zijn met 22% verminderd, en contactgeluiden en windgeruis met 20%. Het geüpgrade nieuwe panoramadak van warmtewerend glas reflecteert 7 keer zoveel zonlicht, waardoor het interieur minder snel opwarmt door de zon.

Gebouwd in Europa

Alle in Europa geleverde nieuwe Model Y's worden gebouwd in de Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg in Duitsland. Er zijn nieuwe productieprocessen geïmplementeerd om een hoogwaardige afwerking mogelijk te maken. Verfijndere materialen beloven een hoogwaardigere kwaliteitsindruk en een betere geluiddemping, met zachte en beklede componenten van de hemelbekleding tot op de vloer. De met nieuwe productietechnologieën vervaardigde bekledingsstoffen voelen volgens Tesla zachter en verfijnder aan.

De prijzen: