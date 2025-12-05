Tesla introduceert Model 3 Standard

Dankzij het WLTP-bereik van 534 km zijn lange ritten met het gezin geen enkel probleem. Voor het geval dat er onderweg moet worden bijgeladen biedt het Tesla Supercharger-netwerk, toegang tot bijna 20.000 Superchargers op meer dan 1500 locaties in heel Europa.

Model 3 Standard accelereert in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/u. Omdat ze veel minder bewegende onderdelen bevatten dan vergelijkbare brandstofauto's, hebben elektrische auto's zeer weinig onderhoud nodig. Olie verversen en jaarlijkse onderhoudsbeurten zijn niet meer nodig. Bovendien helpen bij Tesla de nieuwe 18" Prismata-velgen het verbruik en, wanneer de banden moeten worden vervangen, de onderhoudskosten te verlagen.

Alle Tesla-functies inbegrepen

Zoals elke Tesla wordt de nieuwste uitvoering van Model 3 geleverd met een uitgebreid pakket aan functies, waaronder toegang op afstand via een mobiele app, Reisplanner met actuele weergave van de beschikbaarheid van Superchargers en allerlei gaming- en entertainmentopties. Telefoonsleutel, Remote Climate Control, Sentry Mode, Dog Mode en alle Tesla Signature-functies zijn allemaal standaard.

De elektrisch bediende en handsfree te openen achterklep biedt toegang tot een kofferbak met een inhoud van 682 liter bij vijf inzittenden in de auto en tot 1.659 liter als de achterstoelen zijn neergeklapt. Extra spullen kan de gebruiker kwijt in de kofferbak voor met een inhoud van 88 liter. Daarbij kan de Model 3 Standard een aanhanger van maximaal 1000 kg trekken.

Model 3 Standard profiteert van alle updates die Model 3 eerder dit jaar heeft gehad, waaronder een nieuwe camera aan de voorzijde die de bestuurder een breder beeld van de omgeving geeft op het middendisplay, compleet met sproeier en ingebouwde verwarming om beslaan en ijsvorming te voorkomen.

Adaptieve koplampen zijn standaard. Met behulp van naar voren gerichte camera's detecteren ze tegenliggers, achterlichten, omgevingslicht en bochten in de weg en dimmen ze selectief de afzonderlijke grootlichtpixels om verblinding van andere weggebruikers tegen te gaan en de weg optimaal verlicht te houden voor de bestuurder.

Model 3 Standard is voorzien van nieuwe met duurzaam textiel beklede stoelen. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar en verwarmd, terwijl de passagiers op de achterstoelen over veel hoofdruimte en een weids uitzicht door het volledig glazen dak beschikken. Mobiele apparaten kunnen van stroom voorzien blijven worden via twee draadloze opladers en één USB-C-poort voorin en twee USB-C-poorten achterin die elk een oplaadvermogen van maximaal 65 W leveren.

Autopilot is standaard en de auto is hardwarematig voorbereid op Full Self-Driving (Supervised), dat bij de betreffende voertuigen op afstand zal worden ingeschakeld na goedkeuring door de lokale autoriteiten.