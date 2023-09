Tesla vernieuwt Model 3

Scherpere carrosserielijnen en aerodynamisch geoptimaliseerde oppervlakken verminderen de luchtweerstand en windgeruis en vergroten het bereik. De koplampen hebben met een geheel nieuw uiterlijk. Achterlichten met uitzonderlijk heldere kleuren en vernieuwde styling zijn geïntegreerd in de achterklep. De velgen en banden zijn ook aangepast voor lagere luchtweerstand.

Ultra Red en Stealth Grey. Ultra Red is een high-chroma kleur met een dynamische diepte die wordt gecreëerd door het toepassen van meerlaagse lak. Tesla heeft de lakkleur aangepast van Midnight Silver Metallic naar de nieuwste kleur, Stealth Grey. Stealth Grey is een donkergrijze metallic kleur die de vorm van Model 3 accentueert.

Uitrusting en comfort

Het interieur is voorzien van nieuwe materialen (echt aluminium, textiel, enz.) en aanpasbare sfeerverlichting in het gehele interieur. De stoelen hebben voortaan een ventilatiefunctie. Het interieur is stiller dan voorheen, dankzij akoestische glas rondom, verbeterde lagerbussen, afdichtingen en geluiddempende materialen. De middenconsole is opnieuw ontworpen met een ruime aluminium opbergruimte en twee draadloze telefoonladers. Om bijvoorbeeld snel een laptop op te laden, beschikt de Model 3 over één USB-C-laadpoort voorin en twee achterin, elk met een vermogen tot 65 W.

Het audiosysteem is geheel nieuw. Bij Long Range-uitvoeringen bestaat het systeem uit 17 luidsprekers, dubbele subwoofers en dubbele versterkers. Uitvoeringen met achterwielaandrijving beschikken over 9 luidsprekers, een subwoofer en een versterker. Het audiosysteem heeft ingebouwde ondersteuning voor Spotify, Apple Music en Tidal. Extra en krachtigere microfoons beloven een verbeterde gesprekskwaliteit. De tweede zitrij is nu voorzien van een 8-inch display achter met geïntegreerde climate control, ventilatie en entertainment.

Rijden zonder hendels

De hendels aan het stuurwiel zijn vervangen door bedieningselementen op het stuurwiel, met zowel haptische schakelaars als fysieke knoppen. Slim schakelen selecteert automatisch de juiste rijrichting om de rit te beginnen, net als bij de nieuwste Model S en Model X.

Het 15,4 inch middendisplay heeft dezelfde afmetingen als voorheen, maar met een groter bruikbaar schermoppervlak dankzij de smallere rand. Het beschikt over een aanpasbare gebruikersinterface en wordt in de loop van de tijd verbeterd met OTA-updates. Het mobiel netwerk belooft 2x wifi-bereik, dual-band wifi-mogelijkheden (2,4 GHz en 5 GHz).

De nieuwste Model 3 beschikt over verschillende, voor het eerst in een Tesla toegepaste veiligheidsfuncties ten behoeve van bescherming bij aanrijdingen van opzij.

Prijs

Leveringen van Model 3 achterwielaandrijving en Long Range All-Wheel Drive gaan eind oktober van start in Europa en het Midden-Oosten. In Nederland is Model 3 RWD beschikbaar vanaf €42,990 en Model 3 Long Range vanaf €50,990.