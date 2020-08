MisterGreen verlaagt prijs Full Self Driving

7 augustus 2020 | MisterGreen, een leasemaatschappij die uitsluitend volledig elektrische auto's aanbiedt, introduceert een zomeractie. In de periode tot en met 31 augustus 2020 kan het leasecontract van een nieuwe Tesla Model 3 worden uitgebreid met het Full Self Driving meegroeimodel voor 30 euro per maand.

Dankzij Tesla is elektrisch rijden nu gewoon geworden. De volgende stap is volledig autonoom rijden. Elke nieuwe Tesla wordt standaard al geleverd met geavanceerde hardware voor Autopilot-functies, waarmee semi-autonoom rijden mogelijk is. De toonaangevende Amerikaanse autobouwer is echter druk bezig met de ontwikkeling van technologie om de auto's volledig autonoom te laten rijden.

Met behulp van software-updates 'over the air' worden de functionaliteiten voor autonoom rijden in de loop van de tijd steeds geavanceerder en uitgebreider. Om deze updates te kunnen ontvangen, moet de Tesla echter voorzien zijn van het softwarepakket Full Self Driving. Tesla vraagt momenteel € 7.500,- voor dit softwarepakket en speculeert dat de prijs van dit pakket zelfs hoger kan worden dan die van de auto zelf.

Bij MisterGreen kunnen klanten in de periode tot 31 augustus 2020 de Full Self Driving-functionaliteiten voor € 30,- per maand toevoegen aan het leasecontract in een meegroeimodel. Daarmee is een nieuwe Tesla Model 3 met Full Self Driving Capability te rijden vanaf € 629,- per maand. Als er nieuwe functionaliteiten worden uitgerold, verhoogt MisterGreen het leasebedrag.

Full Self Driving maakt gebruik van acht camera's die 360Ëš zicht rond de auto bieden met een bereik tot 250 meter. Twaalf ultrasone sensoren vullen dit beeld aan, wat zorgt voor een tweemaal grotere nauwkeurigheid. Een verbeterd radarsysteem aan de voorzijde biedt extra informatie over de omgeving via een eigen golflengte, ongehinderd door hevige regenval, stof of zelfs het voorliggende voertuig. Wie nu kiest voor Full Self Driving, profiteert op termijn van alle software-updates die doorgevoerd worden.

Uit onderzoek onder MisterGreen-klanten die in een Tesla rijden, blijkt dat 87% gelooft dat we binnen tien jaar volledig autonoom rondrijden. Het merendeel van die groep is ervan overtuigd dat dit binnen vijf jaar al mogelijk is. MisterGreen speelt hier nu op in, zodat klanten zo snel mogelijk autonoom rijden kunnen ervaren.

MisterGreen is in 2008 gestart met een duidelijke missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen door complete en betrouwbare leasecontracten voor elektrische auto's aan te bieden. Zo verlagen we samen de impact op mens en milieu. Maar er is ook een economisch voordeel: elektrisch rijden is namelijk een stuk voordeliger dan rijden op benzine of diesel.

MisterGreen start sell en lease back

6 april 2020

5 EuroNCAP sterren voor Tesla Model 3

3 juli 2019

Tesla Model 3 vanaf februari 2019 in NL

5 december 2018