5 Green NCAP sterren voor Tesla Model 3

Over energie-efficiëntie, benadrukt Green NCAP: De nieuwe verbruikscijfers van de Model 3 in de standaardtests voor koude en warme omstandigheden (respectievelijk 15,2 en 14,8 kWh/100 km) behoren tot de laagste ooit gemeten door Green NCAP. Dit geldt ook voor de 26,9 kWh/100 km in de -7°C Cold Ambient Test, waarbij de auto erin slaagde het elektriciteitsverbruik laag te houden, ondanks snelle opwarming van het interieur.

Green NCAP testte de Model 3 voor het eerst in 2022, toen al werd het voertuig geroemd om zijn energie-efficiëntie. De nieuwe resultaten zijn beter. De geteste versie is de achterwielaangedreven variant, met een massa van 1.763 kg. Hoewel dit geen lichtgewicht is, zorgen de efficiënte aandrijflijn en sterk geoptimaliseerde aerodynamica ervoor dat de Model 3 niet alleen zijn reputatie als efficiënt voertuigen behoudt.

Green NCAP bevestigde een bruikbare batterijcapaciteit van 60 kWh, waarmee de Tesla 324 km kan rijden bij dynamisch snelweggebruik. In de On-Road Drive onder gunstige omstandigheden (20°C, droge weg, zonnig weer) noteerde de Model 3 een verbruik van 14,2 kWh/100 km, goed voor een actieradius van 475 km. Voor stadsritten volstond 12,4 kWh/100 km, wat een bereik van 547 km mogelijk maakt. Ook in koude omstandigheden presteert de Model 3 indrukwekkend: bij -7°C bereikte het interieur binnen 3 minuten een aangename 18°C bij de hoofdsteun van de passagier, zonder concessies te doen aan comfort.