Tesla toont Cybertruck in Europa

Het futuristische ontwerp van Cybertruck is geïnspireerd op de cyberpunk-esthetiek, zoals die met name te zien was in de films Blade Runner en The Spy Who Loved Me. De buitenzijde van de structuur is gemaakt van ultrahard 30X koudgewalst roestvast staal. Dit belooft bescherming tegen deuken en krassen, terwijl het speciale roestvaste stalen materiaal ook op lange termijn tegen corrosie zou beschermen op een manier die verder gaat dan wat in de auto-industrie gebruikelijk is.

De extra sterke uitvoering van Cybertruck, Cyberbeast genaamd, gaat van 0 naar 100 km/u in 2,7 seconden. De standaard adaptieve luchtvering past zich in milliseconden aan om het comfort en rijgedrag te optimaliseren. Met steer-by-wire en achterwielbesturing belooft Cyberbeast een draaicirkel die kleiner is dan die van de meeste sedans.

In de laadbak zijn twee 120V-stopcontacten en een 240V-stopcontact, zodat de gebruiker overal over elektriciteit beschikt. Voor het eerst maakt de Tesla Powershare-technologie bidirectionele energieoverdracht mogelijk. Via de laadpoort kunnen apparaten en andere elektrische voertuigen opladen en kan een woning van stroom worden voorzien.

De leveringen zijn gestart in Noord-Amerika

Cybertruck wordt geproduceerd in Tesla's Giga-fabriek in Austin, Texas. De leveringen aan klanten zijn begin december 2023 gestart. Het opvoeren van de productie zal enige tijd duren. Daarom richt Tesla zich in eerste instantie op Noord-Amerika, de belangrijkste afzetmarkt voor pick-ups. Cybertruck is momenteel niet leverbaar in Europa en Tesla heeft geen specifiek tijdpad aangekondigd voor het starten van leveringen buiten Noord-Amerika.

Bij elke stop van de Cyber Odyssey is er de mogelijkheid om ter plaatse speciale Cybertruck-merchandise te kopen. Er is ook een speciale online shop beschikbaar.