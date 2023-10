Tesla levert miljoenste auto in Europa

Tesla's enorme groei, van nog geen duizend Roadsters in 2009 tot honderden geleverde auto's per dag in 2023, is het resultaat van de focus op het voor meer klanten toegankelijk maken van zijn voertuigen door opladen betaalbaarder en toegankelijker te maken.

Geheel in lijn met het plan uit 2006 is Tesla van een elektrische sportwagen met een prijskaartje van meer dan 100.000 euro overgegaan op de verkoop van meer bereikbare en gezinsvriendelijke elektrische voertuigen. Tussen 2018, toen Tesla alleen Model S en Model X leverde, en 2023 met het volledige assortiment, is de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe Tesla in Europa met meer dan 50% gedaald.

Superchargernetwerk

In combinatie met de aantrekkelijkere verkoopprijzen heeft Tesla het Superchargernetwerk in heel Europa aanzienlijk uitgebreid. Dit vergrote aanbod van oplaadoplossingen voor Tesla-eigenaren heeft een cruciale rol gespeeld bij het bereiken van de mijlpaal van 1 miljoen leveringen.

Tesla exploiteert nu meer dan 1.000 stations en 13.000 Superchargers in de regio, met een beschikbaarheid van 99,95%. In 12 van de belangrijkste markten in Europa kan nu op meer dan 85% van het snelwegen- en hoofdwegennet binnen 60 minuten een Superchargerlocatie worden bereikt. Het netwerk wordt in 2023 nog altijd in rap tempo uitgebreid. In de eerste 3 kwartalen van het jaar activeerde Tesla in Europa gemiddeld 8 nieuwe Superchargers per dag.