Tesla Model Y

Tesla Model Y nu ook als Rear Wheel Drive

26 augustus 2022 - Model Y Rear Wheel Drive is nu beschikbaar in Europa. Klanten in Nederland kunnen nu onze volledig elektrische middelgrote SUV bestellen vanaf 49.990 euro met leveringen vanaf december 2022. De aandrijflijn van Model Y Rear Wheel Drive, de aerodynamica en Tesla's expertise in batterijtechnologie zorgen voor een actieradius tot 455 kilometer (WLTP).