Tesla levert eerste Duitse Model Y

Gigafactory Berlijn-Brandenburg is Tesla's vijfde grote fabriek wereldwijd. Het werd in november 2019 aangekondigd en de bouw begon in de lente van 2020. Ongeveer twee jaar later heeft de fabriek alle benodigde vergunningen en is het begonnen met de productie van Tesla's volledig elektrische SUV, Model Y. Gigafactory Berlijn-Brandenburg zal auto's gaan leveren aan alle Europese markten waar Tesla actief is, te beginnen met de Model Y Performance. Gigafactory Berlijn-Brandenburg, genoemd naar de nabijgelegen Duitse hoofdstad en gaststaat Brandenburg, combineert meerdere productieunits op het 300 hectare grote terrein met een totale fabrieksoppervlakte van 227.000 m². De fabriek is sterk verticaal geïntegreerd, zoals Tesla dat graag doet. Als alle units eenmaal draaien zullen ongeveer 12.000 werknemers auto's, batterijcellen, batterijen, elektromotoren, plastic onderdelen, stoelen, assen en nog veel meer produceren. Met een jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 Model Y en tot 50 GWh batterijproductie is het naar capaciteit de grootste fabriek van elektrische auto's in Europa.

Meer dan 3000 werknemers zijn al aan het werk in de fabriek en Tesla zal er naar eigen zeggen duizenden meer recruteren in de komende maanden. Van productie tot bedrijfsvoering, van supply chain en constructie tot engineering of celproductie, Gigafactory Berlijn-Brandenburg biedt banen in verschillende werkgebieden.

Tesla gebruikt de kennis die is opgedaan bij het bouwen van de Gigafactories in Reno en Shanghai om de ecologische voetafdruk van de activiteiten te verkleinen. Het energieverbruik per geproduceerde cel zou bijvoorbeeld met 70% verminderen en de waterconsumptie per auto zou lager zijn dan het gecombineerde industriegemiddelde (2,2m³ versus 3,7m³), ook zouden er significant minder oplosmiddelen worden gebruikt in de spuiterij.

De 30 Duitse klanten die hun auto vandaag in de fabriek krijgen geleverd zijn de eerste Model Y Performance in Europa. Deze Performance versie heeft een bereik van 514 km (WLTP) en wordt geleverd op 21 inch Überturbine velgen en met Performance remmen voor optimale controle in alle weersomstandigheden. Een carbonfiber spoiler verbetert stabiliteit op hoge snelheden. Dit alles zorgt ervoor dat Model Y Performance van 0-100 km/h accelereert in 3,7 seconden. Eigenschappen Model Y Performance ten opzichte van Model Y Long Range:

Toegenomen topsnelheid van 217 km/h naar 250 km/h

Acceleratie van 0-100 km/h van 5,0s tot 3,7s bij Performance versie

21 inch Ɯberturbine velgen

Performance remmen

Verlaagde rijhoogte

Aluminium lichtmetalen pedalen

Carbonfiber spoiler

Model Y Performance begint bij € 70.000 in Nederland, met een geschatte levering in april 2022. De leveringen in Nederland van de in Duitsland gemaakte Model Y Performance beginnen voor het einde van de maand.