Tesla toont Cybercab in Nederland

Vanaf eind november tot 8 december zal Tesla Cybercab te zien zijn in Londen, Berlijn en Parijs. Vanaf medio december tot 31 december zal Tesla Cybercab getoond worden in Amsterdam, Stockholm en Oslo.

Om een voordeligere en snellere transportoplossing te bieden, heeft Tesla Cybercab ontwikkeld. Deze volledig autonome robotaxi is ontworpen om iedereen individuele elektrische mobiliteit te bieden voor vervoer van de ene naar de andere plek.

Cybercab is een voertuig met twee zitplaatsen zonder stuurwiel of pedalen en is voor iedereen toegankelijk via de Tesla-app. Eenmaal gereserveerd is Cybercap er voor de gebruiker, zolang hij nodig is, voor korte ritten of de hele dag.

Europeanen kunnen tot het einde van het jaar een bezoek brengen aan een aantal Tesla Stores om kennis te maken met Cybercab en meer te weten te komen over de toekomst van autonomie.