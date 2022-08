Tesla Model S en X Plaid komen naar Europa

Plaid is verreweg de meest substantiële update die Tesla aan de Model S en Model X heeft gedaan sinds hun respectievelijke lanceringen in 2012 en 2015 (2013 en 2016 in Europa), met nieuwe interieurs, aandrijflijnen, thermische systemen, elektronica, chassis en meer. Samen met de sterk verbeterde produceerbaarheid, het lagere gewicht en de verfijnde en iconische exterieurs beloven de twee modellen een volledig nieuw niveau van luxe, technologie en prestaties.

Het is nu mogelijk om een nieuwe bestelling te plaatsen voor zowel Model S als Model X Plaid. Model S en Model X Dual Motor All-Wheel Drive leveringen starten in 2023 in Europa.