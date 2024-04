Tesla Model Y nu als Long Range RWD

Bestuurders kunnen hun Model Y op afstand voorverwarmen of koelen via de Tesla-app en hebben beschikking over een audiosysteem in combinatie met streaming-apps. Zodra de temperatuur in het interieur is ingesteld en de afspeellijst met favoriete nummers is ingesteld, laat de ingebouwde reisplanner automatisch zien waar er gestopt moet worden voor opladen, hoe lang dat duurt en wanneer de bestemming wordt bereikt.

Zoals alle Tesla's heeft ook deze variant toegang tot Tesla's Superchargernetwerk. Dankzij de combinatie van dit netwerk en thuislaadoplossingen zoals de Tesla Wall Connector en de uitbreiding van openbare en particuliere oplaadnetwerken, hebben Europese consumenten toegang tot een enorme oplaadinfrastructuur, wat het dagelijks en onderweg opladen gemakkelijker maakt.

De introductie van deze nieuwe variant is het resultaat van niet-aflatende inspanningen om de kosten te verlagen door schaalvoordeel en innovatieve techniek. Model Y Long Range met achterwielaandrijving wordt gemaakt in de Gigafactory Berlin-Brandenburg.