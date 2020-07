Tesla

Tesla opent eerste V3 Supercharger

7 juli 2020 | Tesla opent in Rijswijk de eerste V3 Supercharger in Nederland en de 2000e locatie wereldwijd. Met het onlangs aangekondigde V3, een compleet nieuwe architectuur voor snelladen die een laadcapaciteit tot 250 kW per auto mogelijk maakt, kan in een optimale situatie een Model 3 Long Range in 5 minuten tot 120 km opladen. De locatie is uitgerust met 12 oplaadpunten. De Superchargerlocatie bevindt zich bij Restaurant Hotel & Spa Savarin aan de Laan van Hoornwijck 29 in Rijswijk, dichtbij de A4 en A13, en vormt een ondersteuning voor reizigers naar Amsterdam en Rotterdam.

