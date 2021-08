Tesla Model Y

Tesla levert eerste Model Y in Nederland

24 augustus 2021 | Op maandag 23 augustus 2021 is in Tilburg de levering van de allereerste Tesla Model Y's in Nederland van start gegaan. Model Y is een volledig elektrische, middelgrote SUV die is ontworpen voor veelzijdigheid en veiligheid. Met tot 507 km WLTP-bereik biedt de SUV eenzelfde actieradius als de Model 3. Prijzen beginnen bij 65.010 euro voor de Model Y Long Range.

Info Deel Techniek Prijs Autokosten Forum