Tesla

Tesla biedt self-serve testrit aan in Drachten

15 april 2025 - Tesla breidt het netwerk van Self-Serve testritlocaties in Nederland uit met een vestiging in Drachten. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden in de regio zelfstandig een proefrit maken in de Model 3 of gloedenieuwe Model Y, zonder tussenkomst van een Tesla-medewerker. De proefritten zijn online te boeken en verlopen volledig via de Tesla-app.