Tesla

Tesla opent Service center in Groningen

5 juli 2017 | Vandaag is het Tesla Service Center Plus geopend in Groningen. Tesla's aanwezigheid in Groningen ondersteunt de missie om the transitie naar duurzame energie te versnellen. Deze nieuwe locatie is gelegen aan de Rostockweg 9, en bestaat uit een Store en een Service center en meet in totaal 2280 m2. Het is de zevende in Nederland en het bedient de noordelijke provincies, maar ook het grensgebied van noordwest Duitsland.