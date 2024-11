Tesla

Tesla introduceert Self-Serve testritten

13 november 2024 - Het is mogelijk om in Nederland een Self-Serve Testrit te boeken, geheel online en zonder persoonlijk contact met een Tesla-medewerker. Op vijf nieuwe Self-Serve locaties verspreid door het hele land kunnen bestuurders de Model 3 en Model Y op hun eigen voorwaarden ontdekken. Binnenkort volgen er nog meer Self-Serve locaties in Nederland. Wereldwijd zijn er meer dan 160 locaties in Europa en het Midden-Oosten. Een testrit is te boeken via de Tesla-website of de Tesla-app.