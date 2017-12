Tesla

Tesla opent supercharger in Horst

15 december 2017 | Tesla opent een nieuwe Supercharger in Horst. Dit is het elfde Tesla snellaadstation in Nederland dat vanaf nu operationeel is. Deze snelladers bieden de mogelijkheid om de elektrische Model S en X op te laden in een kwestie van minuten in plaats van meerdere uren. Het station is uitgerust met 12 oplaadpunten en bevindt zich bij Parkhotel Horst, Tienrayseweg 2, 5961 NL in Horst. Het nieuwe Superchargerstation vormt een belangrijke ondersteuning voor reizigers richting de Alpen.