Autotest | Vanaf het eerste begin had Tesla een plan. De eerste stap was om met een sportwagen naamsbekendheid op te bouwen. De tweede stap was om met een grote, luxe auto financiële middelen te vergaren. Het uiteindelijke doel was stap drie: de wereld verbeteren door een aantrekkelijke en betaalbare elektrische auto aan te bieden voor het grote publiek: de Model 3.

Dat stap 1 en 2 succesvol waren, is overduidelijk. Tesla heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en alles waar de naam aan wordt verbonden, is op slag begeerlijk. Nog belangrijker: Tesla heeft een zeer trouwe groep klanten opgebouwd. Toen de betaalbare elektrische auto voor het grote publiek werd aangekondigd, was de vraag daarom overweldigend. Dat was te danken aan het product zelf én aan het imago van het merk Tesla.

Wat de Model 3 zo aantrekkelijk maakt, zijn de omvang en daarmee de prijs. Tot nu toe bood Tesla alleen modellen in het topsegment aan. De Model 3 is een middelgrote zakenauto, vergelijkbaar in omvang en prijs met de Mercedes-Benz C-Klasse of BMW 3-Serie. Maar daarmee houdt de vergelijking op! Tesla is namelijk een relatief nieuw automerk en zit daarom niet vast aan oude denkbeelden.

Ergonomie

Op alle punten is de Model 3 daarom anders dan anders. De Model 3 heeft geen sleutel, maar wordt ontgrendeld en vergrendeld met een app op de mobiele telefoon (er is een "noodsleutel" op creditcard formaat). Omwille van de stroomlijn (lager verbruik en minder rijgeluiden) zijn de deurhendels geheel vlak. Door met de duim op het dikke uiteinde te drukken, klapt de deurhendel uit en kan het portier worden geopend. Hier geen kostbare elektronica, maar eenvoudig en doeltreffend mechaniek.

Het dashboard is geheel vlak en telt nul knoppen. Zelfs ventilatieroosters zijn niet te zien! Achter het stuurwiel zijn geen snelheidsmeter of toerenteller te vinden. Alle functies van de auto worden bediend met twee draaiknoppen op het stuurwiel, twee hendels achter het stuurwiel en het centraal geplaatste beeldscherm. Dat lijkt een uiterst radicale keuze, maar omdat alle menu's logisch zijn ingedeeld werkt alles eenvoudig en intuïtief.

De ventilatie werkt zelfs beter dan via traditionele roosters: op het beeldscherm kan middels vegen en knijpen ("pinch and zoom") worden bepaald hoe de luchtstroom wordt verdeeld. Tijdens het rijden leidt het beeldscherm niet af, terwijl het vrijwel direct tweede natuur is om midden op het dashboard de snelheid af te lezen. Alhoewel een zonnekap ontbreekt, was het beeldscherm onder uiteenlopende lichtomstandigheden tijdens de testrit altijd goed afleesbaar.

Als het om de uitrusting zelf gaat, loopt Tesla minder ver vooruit. In theorie kan de Model 3 geheel zelf rijden, maar het grootste deel van deze functionaliteit is vooralsnog uitgeschakeld. Net zoals veel andere moderne auto's beperkt de Model 3 zich tot assisteren bij gasgeven, remmen en sturen. Dankzij een Internet-aansluiting beschikt het navigatiesysteem altijd over het meest recente kaartmateriaal en actuele verkeersinformatie. Daarbij kan worden geluisterd naar Internet-radio, Spotify en "ouderwetse" radio. Het standaard geleverde audiosysteem heeft een vol, detailrijk en helder geluid.

Zelfs de zitpositie is anders dan anders. Het stuurwiel is klein en het dashboard ligt zeer laag. Dat geeft een beter zicht op de weg en een groter gevoel van controle over de auto. In vergelijking met traditionele auto-interieurs geeft het eenvoudige en lage dashboard van de Model 3 een gevoel van "naaktheid". De voorstoelen zijn comfortabel maar klein, waarbij de geïntegreerde hoofdsteunen te laag zijn voor lange volwassenen. Bij de bijrijdersstoel ontbreekt een handgreep boven de zijruit.

De ruimte achterin is redelijk. De kofferruimte is gemiddeld groot, maar omdat de achterruit niet meescharniert is de toegang tot de bagageruimte minder makkelijk. Omdat een elektrische motor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor, heeft de Model 3 onder de voorklep een tweede bagageruimte. Die biedt voldoende ruimte voor een grote boodschappentas.

Rijeigenschappen

Het simpele feit dat de Model 3 een elektrische auto is, is bepalend voor de rijeigenschappen. Omdat de accu's in de vloer zijn verwerkt, ligt het zwaartepunt laag en dat geeft heel veel stabiliteit. Wanneer wordt gekozen voor een versie met vierwielaandrijving ("dual motor"), is de gewichtsverdeling over de voor- en achteras vrijwel ideaal en ook dat draagt bij aan een betere wegligging.

Terwijl de grotere modellen van Tesla zijn voorzien van in een hoogte verstelbaar onderstel, staat de Model 3 op een stevig onderstel zonder instel-mogelijkheden. Wel kan worden gekozen voor lichte, normale of sportieve besturing. In alle gevallen stuurt de Model 3 exact en direct, alleen de kracht die nodig is om te sturen varieert. Het stugge onderstel en de alerte besturing zorgen ervoor dat deze 1.9 ton (!) wegende sedan nooit zwaarlijvig voelt, maar juist capabel en stabiel. De geluiden van de rijwind en banden zijn gemiddeld voor een auto in dit segment.

„De Model 3 Performance is als een boxer die met één hand op de rug de ene na de andere tegenstander knock-out slaat“

Prestaties

Net zoals de meeste andere automerken dat doen, worden eerst de snelste en meest luxueuze uitvoeringen afgeleverd. Daar is immers de meeste winst op te behalen. De testauto is een zogenaamde "Performance" uitvoering en die is qua prijs en prestaties niet te vergelijken met de beloofde elektrische auto voor het grote publiek. De beide elektromotoren leveren samen een vermogen van zo'n 450 pk / 640 Nm en daarmee kan deze beschaafd ogende sedan zelfs volbloed sportwagens volkomen zoekrijden.

De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u wordt geklaard in 3.4 seconden en verloopt zonder wielspin, rook of primitief gebrul. Na het vol intrappen van het stroompedaal zet de elektronica zich even schrap, worden de inzittenden fijntjes in de stoelen gedrukt en schiet de Model 3 er vandoor. Niet de snelheidssensatie, maar juist het ontbreken van enige vorm van drama maakt hard rijden met de Model 3 bijzonder. De Model 3 Performance is als een boxer die met één hand op de rug de ene na de andere tegenstander knock-out slaat.

Net zo makkelijk kan worden gekozen voor de "Chill mode", waarbij de reactie op het gaspedaal minder gretig is en het vermogen wordt teruggeschroefd. Dan is de Model 3 een goedmoedige en comfortabele zakenauto, waarmee het heerlijk kilometers vreten is.

Bereik

De Model 3 is verkrijgbaar met een standaard en een extra grote (75 kWh) batterij. Voor deze test is gereden met die laatste. Volgens Tesla heeft de Model 3 daarmee een bereik van 560 km. Autozine kon op een volle accu bij koud weer en met een vlotte rijstijl 477 km afleggen.

Speciaal voor de Europese markt is de Model 3 voorzien van de in Europa populaire "CCS" aansluiting voor het opladen. Daarmee kan de Model 3 thuis, op publieke laadpunten, op snelladers en op Tesla's eigen "superchargers" terecht. Bij een snellader van NLE kon met een snelheid van 41 kW worden geladen (grofweg 2 uur laden van leeg tot 100%). Bij Tesla's eigen supercharger werd een snelheid van 120 kW gehaald, waarmee de accu in minder dan een uur weer vol is.

Conclusie

Er zat ruim 3 jaar tussen de aankondiging van Tesla's elektrische auto voor het grote publiek en de uiteindelijke introductie ervan op de Nederlandse markt. De vraag is daarom: voldoet de Tesla Model 3 aan de hooggespannen verwachtingen? Het antwoord luidt: ja, zeker.

De Model 3 is op alle punten anders dan anders en in vrijwel alle gevallen is dat beter. Dankzij de eigenzinnige ergonomie is de Model 3 een toonbeeld van eenvoud en logica. Bovendien is het interieur overzichtelijker, terwijl de auto ook nog eens klaar is voor de toekomst (zodra de aangekondigde automatische piloot klaar is, kan het stuurwiel eenvoudig worden verwijderd).

De prestaties van de hier gereden "Performance"-uitvoering zijn verpletterend, maar dat is slechts een detail. Ook wanneer kalm wordt gereden, biedt een elektrische auto een rust en souplesse waar geen enkele verbrandingsmotor tegenop kan. Tegelijkertijd heeft de Model 3 dezelfde actieradius als een vergelijkbare auto met benzinemotor. De Model 3 is echter een stuk voordeliger per kilometer en produceert geen uitstoot. Daarmee loopt Tesla ver vooruit op de rest van de auto-industrie en is het doel bereikt: dit is de elektrische auto waar het grote publiek op zat te wachten.