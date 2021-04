Autotest | Vier jaar geleden introduceerde Peugeot de "Radical Berline". De nieuwe 508 kreeg die titel omdat het model breekt met alle tradities. De 508 heeft een gedurfd uiterlijk, unieke ergonomie en legt de nadruk op rijplezier. Bij de introductie van de 508 werd ook een versie beloofd die "radicaal rijplezier" zou bieden. Die belofte wordt nu ingelost met de "508 Peugeot Sport Engineered". Tijd voor een proefrit met de snelste auto die Peugeot ooit in serie heeft gebouwd!

"Peugeot Sport Engineered" (kortweg: PSE) is een nieuw label dat Peugeot vanaf nu zal gebruiken om de meest sportieve modellen aan te duiden. Om de toon te zetten begint Peugeot met het topmodel: de 508. En om te laten zien dat het hier meer dan zomaar een sportieve uitvoering betreft is het uiterlijk stevig aangepast.

De wielkasten zijn verbreed en de Peugeot Sport Engineered staat standaard op grotere wielen dan leverbaar op de reguliere 508 (20 inch). Spoilers rondom zorgen ervoor dat deze 508 er nog breder en imposanter uitziet; ze doen weinig tot niets voor de neerwaartse druk. De velgen en C-stijl hebben een gestreept oppervlak dat verwijst naar de klauw van een leeuw (het logo van Peugeot). De grille ziet er agressiever uit dankzij accenten in een groen/gele kleur. Deze fluorescerende tint komt ook terug in het logo en zelfs in het interieur.

Ruimte en uitrusting

Binnenin zijn de aanpassingen minder groot en wordt de toon gezet door het kleur- en materiaalgebruik. Peugeot komt hiermee weg omdat de 508 zich van nature al onderscheidt met de "iCockpit". Dat staat voor een dashboard met een klein stuurwiel dat diep in het interieur priemt en de bestuurder in een actieve houding dwingt, zoals bij een sportwagen. Omdat het stuurwiel zo klein is, passen de klokken bovenop de stuurkolom en staan ze perfect in het blikveld van de bestuurder. Kortom: het sportwagengevoel was al standaard in de 508, daar kan Peugeot Sport Engineered weinig aan toevoegen.

De sportieve 508 is niet voorzien van kuipstoelen. Wel zijn de bestaande stoelen bekleed met een combinatie van stof, leder en alcantara. Dat staat mooi en maakt het zitvlak stroever, waardoor ze toch meer grip bieden in snelle bochten. De ruimte voorin is goed, maar vanwege de bijzondere zithouding nauwelijks vergelijkbaar met andere auto's. De hoofd- en beenruimte achterin is redelijk.

De Peugeot Sport Engineered is als top-uitvoering van de 508 voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die Peugeot in huis heeft. Een speciale vermelding gaat uit naar het audiosysteem van Focal. De klank hiervan is kristalhelder, realistisch en daarom een feest om naar te luisteren; ook op de lange afstand.

Op het gebied van actieve veiligheid is merkbaar dat de 508 inmiddels enige jaren op de markt is. De 508 kan automatisch remmen, gasgeven en bijsturen, maar gebruikt daarvoor slechts eenvoudige sensoren. Modernere auto's kunnen de bestuurder op basis van informatie van het navigatiesysteem inmiddels beter assisteren. Ze remmen bijvoorbeeld automatisch bij het naderen van een scherpe bocht of rotonde. Ook kan de 508 de gegevens van het navigatiesysteem niet gebruiken om de energie in de batterij van de plug-inhybride aandrijflijn optimaal te verdelen over de rit.

„Precies zoals Peugeot belooft is de 508 serieus snel, uiterst capabel en desondanks opmerkelijk zuinig“

Prestaties en verbruik

En daarmee is de kern van de 508 Peugeot Sport Engineered bereikt: de aandrijving. De 508 was al leverbaar als plug-inhyrbide, bestaande uit een benzinemotor plus een elektromotor. Voor de Peugeot Sport Engineered levert diezelfde benzinemotor meer vermogen (200 pk) en wordt deze geassisteerd door twee elektromotoren (110 pk op de voor- en 113 pk op de achteras). Dit trio is goed voor 360 pk / 520 Nm.

Hoe dit vermogen wordt ingezet, is afhankelijk van de gekozen rijmodus. Het meest tot de verbeelding sprekend is de sportstand Dan klinkt een vol motorgeluid en is de reactie op het gaspedaal gretig. Echte agressie komt pas los bij een hoog toerental. Echter, wanneer dit eenmaal bereikt is en de 508 zijn spierballen echt kan tonen, staan er inmiddels snelheden op de klok die in Nederland hoogst illegaal zijn. Anders gezegd: het is niet de sprint van 0 naar 100 km/u (5.2 seconden) waarmee deze 508 indruk maakt, maar juist die van 80 naar 120 km/u (3 seconden) en ver daar boven.

In de comfort en hybride-modus staat de Peugeot Sport Engineered niet langer op scherp, maar blijft merkbaar dat zich onder het oppervlak een lawine aan vermogen bevindt. Zelfs zonder daadwerkelijk hard te rijden geeft dat een gevoel van superioriteit en daarom is dit ook in het dagelijkse verkeer een bijzondere auto om te rijden. Met een kalme rijstijl zorgt de hybride aandrijflijn bovendien voor een laag verbruik. Een dag spelen kostte 4.7 liter per 100 km en dat is uitmuntend voor een auto van deze omvang en met dit potentieel!

Wanneer de batterij voldoende is geladen, kan gedurende 42 km (WLTP) geheel elektrisch worden gereden. Dan is het bovendien alsof de ramen van een woning aan een drukke straat worden gesloten en daalt een oase van rust neer op de inzittenden. De souplesse en het gemak waarmee de 508 presteert blijven, maar omdat de benzinemotor niet langer beschikbaar is ontbreekt de daadkracht. Aan de andere kant: juist omdat de 508 niet langer gromt en briest om te presteren lijkt alles nog makkelijker te gaan.

Weggedrag

Om het royale vermogen veilig te kunnen benutten zijn zowel het remsysteem als het onderstel aangepast. De Peugeot Sport Engineered heeft grotere remschijven en sterkere remklauwen dan een standaard 508. Het gevoel in het rempedaal is prima, ondanks het feit dat deze plug-inhybride beduidend zwaarder is dan een 508 met alleen een verbrandingsmotor.

De componenten van het onderstel zijn gelijk gebleven, maar de afstemming is aangepast. De spoorbreedte is vergroot (+24 mm) voor extra stabiliteit. Voor een iets lager zwaartepunt is de vooras met 10 mm verlaagd en de achteras met 1 mm. Zowel voor- als achter zijn anti-rollbars gemonteerd, zodat het koetswerk minder tordeert en het gevoel in het stuurwiel verbetert. In de praktijk zijn het de banden met lage wanden die het grootste effect hebben op het karakter. Oneffenheden in het wegdek zijn duidelijker te voelen, terwijl de communicatie met de bestuurder is verbeterd.

Alhoewel al deze aanpassingen doen wat ze moeten doen, blijken ze bij gebruik op de openbare weg nauwelijks zinvol te zijn. Net zo als het motorvermogen pas echt los komt bij zeer hoge snelheden, is de verbeterde wegligging alleen zinnig op een circuit.

Conclusie

De "radicale berline" van Peugeot is nu ook leverbaar in een radicale uitvoering. De "508 Peugeot Sport Engineered" is namelijk de snelste auto die het merk ooit in serie heeft gebouwd. Tijdens een uitgebreide proefrit heeft de techniek zich bewezen. Precies zoals Peugeot belooft is de 508 serieus snel, uiterst capabel en desondanks opmerkelijk zuinig.

En toch zijn er twee grote problemen. Het eerste zit in het prijskaartje. Vanwege de keuze voor plug-inhybride techniek is de 508 Peugeot Sport Engineered uiterst kostbaar. Voor hetzelfde geld bieden volledig elektrische auto's nog veel betere prestaties. Op de koop toe zijn ze nog comfortabeler en voordeliger in het gebruik.

Tenslotte legt de standaard 508 de lat al heel hoog. Bij sommige auto's is het verschil tussen de alledaagse versie en de sportieve versie groot. Echter, de standaard 508 ziet er al heel goed uit, weet zich al te onderscheiden met de iCockpit en biedt al bovengemiddeld veel rijplezier. Noodgedwongen zoekt Peugeot het daarom in extremen, die op de openbare weg nauwelijks tot hun recht komen. De "Peugeot Sport Engineered" levert daarom niet meer rijplezier, maar legt de grenzen wel verder.

plus Snel en zuinig

Geslaagde vormgeving

Uitstekend weggedrag min Gedateerd op gebied van semi-zelfrijdende functies

Accu-lading niet automatisch te verdelen over de rit

Volledig elektrische auto is nog sneller en comfortabeler

