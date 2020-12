Rij-impressie | De Opel Insignia is vernieuwd voor modeljaar 2021. Die verjongingskuur volgt het gebruikelijke recept: het uiterlijk is aangepast en de uitrusting werd rijker. Maar... Opel gaat verder! De motoren zijn geheel nieuw en daarom zag Opel kans om een oude bekende terug te laten keren: de GSi.

Opel heeft twee labels voor sportieve modellen: OPC en GSi. De eerste staat voor compromisloze prestatiedrang. Bij een GSi gaat het juist om een mix van sportiviteit en dagelijkse bruikbaarheid.

De Insignia GSi is daarom geen extravagante verschijning met spoilers, breedstralers of stickers. In plaats daarvan is het front subtiel aangepast en maken de breedstralers plaats voor "luchthappers" (die in feite ruimte bieden aan sensoren). Ook aan de achterzijde zijn het slechts details waarmee de GSi zich onderscheidt van de gewone Insignia. Zo heeft de GSi een iets andere onderbumper waarmee de hoogte van de auto wordt benadrukt. Let op dat de fabriek de testauto heeft voorzien van winterbanden met allesbehalve fraaie velgen. De Nederlandse importeur belooft dat de exemplaren die hier worden geleverd op stoerder schoeisel staan.

Het belangrijkste verschil met de voorgaande versie van de Insignia is de verbeterde stroomlijn (voor minder rijgeluiden en een lager verbruik). Dat betreft niet alleen het koetswerk, maar zelfs de bodem. De grille kan voortaan de lamellen actief openen en sluiten. Zo kan de motor sneller opwarmen en/of kan brandstof worden bespaard wanneer minder koeling nodig is.

Uitrusting

De Insignia is voor modeljaar 2021 is luxueuzer geworden, met inductie-laden voor mobiele telefoons, Apple Carplay / Android Auto en "Connected Navigation". Dit laatste staat voor een navigatiesysteem dat actuele verkeersinformatie en kaart-updates biedt dankzij een eigen internetverbinding.

De achteruitrijcamera heeft voortaan software die het vertekenen van de (groothoek)lens corrigeert en daarom is het beeld een stuk realistischer. De komlampen bedienen zich van LED techniek. Op luxe uitvoeringen is het dimlicht verdeeld in 84 elementen per koplamp (was 16) waarmee de lichtbundel nog exacter kan worden gericht. Zo kan altijd met grootlicht worden gereden, zonder het overige verkeer te verblinden, omdat simpelweg om andere auto's heen kan worden verlicht.

De hier gereden GSi zorgt voor een spannende sfeer met een donker beklede cockpit en prominente kuipstoelen. Deze stoelen zijn groot, stevig en "omarmen" de inzittenden als ware het een sportwagen. Bovendien geven de stoelen een extra lage zit en ook dat geeft de GSi een spannend tintje. Ondanks de forse kuipstoelen voorin resteert achterin bovengemiddeld veel hoofd- en beenruimte.

„De GSi is niet bedoeld als ultieme prestatie-machine, maar wil prikkelen met de manier waarop de prestaties worden geleverd“

Prestaties

Alle motoren zijn nieuw. Omdat de Insignia het laatste Opel-model is dat nog in samenwerking met GM is gemaakt, komen ook de nieuwe motoren uit die stal. Inmiddels werkt Opel samen met Peugeot en Citroën, maar de motoren van die merken zouden niet in de Insignia passen (niet alleen fysiek, maar ook qua aansluitingen op andere systemen).

De vernieuwde Insignia is leverbaar met twee diesels en één benzinemotor: een 2.0 liter viercilinder met cilinder-uitschakeling die, afhankelijk van de gekozen uitvoering, 220 of 230 pk levert (in beide gevallen 350 Nm trekkracht). Het verschil van 10 pk voor de GSi ten opzichte van de standaard Insignia is gering. Bovendien: inmiddels zijn elektrische auto's die beduidend voordeliger zijn dan de Insignia GSi significant sneller. Op dat gebied is, binnen een redelijk budget, geen eer meer te behalen.

Daarom zoekt Opel het niet in de prestaties, maar in de presentatie! De GSi start met een diepe grom en reageert zeer alert op het gaspedaal. Zelfs op de parkeerplaats is al duidelijk dat deze Insignia wil spelen! Op papier zijn de prestaties niet indrukwekkend (0 - 100 km/u in 7.4 seconden), maar de manier waarop de Insignia GSi ze neerzet maakt het verschil. De benzinemotor bouwt in iedere versnelling (negentraps automaat!) op naar een piek en deelt steeds rake klappen uit, terwijl het vermogen in een elektrische auto simpelweg altijd beschikbaar is. De GSi is daarmee minder effectief, maar wel spectaculairder. Bovendien: het is op de snelweg waar de Insignia GSi echt schittert. Hier worden moeiteloos lange afstanden op hoge snelheden afgelegd; precies waar elektrische auto's minder sterk in zijn!

Opel geeft hoog op over de remmen met "E-Boost". Deze werken zonder vacuüm en zouden daarom sneller reageren. Dat laatste is in de praktijk nauwelijks merkbaar, maar de stopkracht van de Insignia GSi is uitmuntend (vergelijkbaar met de GSi's uit het verleden).

Weggedrag

De Insignia GSi is voorzien van "Flexride" wielophanging en kan daarmee het karakter aanpassen aan de situatie. Hierbij kan de bestuurder expliciet kiezen voor een comfortabel of sportief programma. Het is ook mogelijk om dit aan de computer over te laten, die dan afhankelijk van de rijstijl een passend programma kiest.

De GSi is prachtig in balans en laat zich daarom exact en gemakkelijk rijden. Tegelijkertijd valt op dat het karakter van de besturing niet past bij dat van de motor. De motor is doelbewust "old school" om de sensatie van een traditionele sportieve auto te geven. De besturing daarentegen is vederlicht en de bestuurder voelt daarom niet via het stuurwiel wat er onder de voorwielen gaande is. Na een stuuractie is het steeds afwachten hoe de auto reageert. Gelukkig is dat dankzij het geavanceerde onderstel, de vierwielaandrijving en het differentieel met gelimiteerde slip op de achteras altijd voorbeeldig.

Conclusie

De Opel Insignia is vernieuwd voor modeljaar 2021. Een aangepast uiterlijk zorgt voor een modernere uitstraling en een betere stroomlijn. De Insignia is veiliger geworden dankzij nieuwe en/of betere veiligheidssystemen. Dankzij nieuwe motoren is de Insignia zuiniger en sterker geworden.

Daarnaast is de GSi terug van weggeweest. Omdat de gemiddelde elektrische auto inmiddels sneller is dan een traditionele sportwagen, kiest Opel een nieuwe insteek. De GSi is niet bedoeld als ultieme prestatie-machine, maar wil prikkelen met de manier waarop de prestaties worden geleverd. Samen met het flexibele onderstel, de vierwielaandrijving, de uitmuntende remmen en de spannend aangeklede cabine (kuipstoelen) beleeft de Insignia daarom in meerdere opzichten een tweede jeugd.

plus Ruim, ook achterin

Stil en comfortabel

Scherp en snel indien gewenst min In geen enkel opzicht vernieuwend

Stevige prijs (vanwege hoge CO2-uitstoot)

Opel Insignia beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 38.045,- Gebruikt

vanaf € 13.999,- Import

vanaf € 18.832,- Bijtelling

vanaf € 270,- eerste keuze

fabrieksgarantie

lakgarantie 3 op voorraad

vanaf 2017

vanaf 9.603 km 179 op voorraad

vanaf 2018

vanaf 8 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Tesla Model 3

"En dat is drie"

Lexus IS

"Goed voorelkaar"

Volkswagen Passat

"Tegen de stroom in"

Mercedes CLA

"Licht ontvlambaar"