Autotest | Autofabrikanten investeren enorme bedragen in techniek en ontelbare uren in het fijnregelen ervan. En vervolgens wordt een auto door de klant in een seconde beoordeeld op het imago en het uiterlijk. Als er één merk is dat zijn succes dankt aan de reputatie en de vormgeving, dan is het wel Audi. Een proefrit moet uitwijzen of de vernieuwde A4 Avant er even goed rijdt als hij er uitziet.

De Audi A4 (Avant) is geïntroduceerd in 2016. De reden om de A4 nu opnieuw te testen is de facelift voor modeljaar 2019. In de afgelopen jaren is de huisstijl van Audi geëvolueerd en het front van de A4 is aangepast om dit beter te laten passen bij de nieuwste modellen.

De A4 heeft een scherpere blik dankzij een strook van LEDs over de gehele breedte van de koplampen. Die LEDs kunnen zowel wit als oranje oplichten en in plaats van knipperen lichten de LEDs één-voor-één op om een animatie te creëren. De onderbumper is sterker aangezet, waardoor de vernieuwde A4 er stoerder uitziet. Tenslotte is de grille prominenter vormgegeven, wat het gehele aanzien van de A4 versterkt. Gezien de spontane complimenten van diverse buitenstaanders over de testauto is de facelift geslaagd.

Ruimte

Omdat het hier een facelift betreft, zijn de binnenruimte en de basisvormen van het dashboard gelijk gebleven. Nog altijd is het interieur van de A4 even strak vormgegeven als het exterieur en is de afwerking absoluut smetteloos. De ruimte voorin is prima. De voorstoelen hebben volop verstelmogelijkheden en zijn bovendien over een grote afstand verstelbaar om personen van uiteenlopend postuur een perfecte zitpositie te kunnen bieden. Het stuurwiel is relatief klein, voor een sportief gevoel. De beenruimte achterin is matig voor een auto van deze omvang.

De bagageruimte van de hier gereden A4 Avant is zowel in vergelijking met stationcars van premium-merken als in vergelijking met alledaagse merken de kleinste in zijn soort. In absolute zin biedt de A4 Avant echter volop laadruimte. Tijdens de testperiode zijn moeiteloos klein meubilair, grote koffers en lange planken vervoerd. Daarbij biedt de A4 Avant gebruiksgemak dankzij de elektrisch bedienbare achterklep inclusief elektrisch beweegbare rolhoes.

Uitrusting

De uitrusting is voor modeljaar 2019 gemoderniseerd. Desondanks is merkbaar dat de A4 bij introductie in 2016 niet "toekomstbestendig" was. Zo moest de testauto het, ondanks de vele optiepakketten, stellen zonder DAB+ radio (alleen AM en FM) en zonder Apple Carplay of Android Auto. Het dashboard telt twee grote beeldschermen, maar ook nog altijd telt het vele knoppen en hendels. Het centrale display meet 10.1 inch en laat zich bedienen middels ragfijne graphics die perfect passen bij de auto. Het beeldscherm is niet alleen aanraakgevoelig ("touch screen"), maar geeft ook "haptische feedback". Dat betekent dat het voelt alsof er fysieke knoppen onder het beeldscherm liggen wanneer dat wordt aangeraakt.

De mogelijkheden en het gebruiksgemak van het infotainment-systeem van Audi zijn niet groter dan die van soortgelijke systemen van andere merken. Dat wil zeggen: niet merkbaar. Audi loopt namelijk voorop als het gaat om de integratie van zogenaamde "Car-to-X"-diensten. Hiermee kunnen auto's onderling communiceren om elkaar te waarschuwen voor bijzondere of gevaarlijke situaties. Op dit moment zijn er echter nog weinig auto's in omloop die dit ondersteunen en is in de praktijk weinig merkbaar van deze nieuwe techniek.

De vernieuwde A4 biedt beperkte bestuurders-assistenten (ook wel bekend als semi-zelfrijdende functies), maar is hiermee op geen enkele manier vernieuwend. De koplampen met LED techniek hebben automatisch grootlicht dat in de praktijk matig werkt. Op schijnbaar willekeurige momenten wordt het grootlicht in- en uitgeschakeld en afgaande op reacties van tegenliggers zijn dat niet altijd de juiste momenten.

Aandrijving

Voor modeljaar 2019 zijn de motoren aangepast om te voldoen aan de laatste uitstootnormen. Een deel van de motoren is daarom voorzien van mild-hybrid techniek (o.a. de 35 TFSI) en de sportieve Audi S4 is voorzien van een geheel nieuwe V6 dieselmotor. De testauto wordt echter aangedreven door een oude bekende: de 40 TFSI. Deze 2.0 liter viercilinder benzinemotor is goed voor 190 pk / 320 Nm en is standaard gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling. De automaat verstaat zijn werkt perfect, zowel bij kalm rijden als bij stevig doortrappen.

„De A4 "40 TFSI" laat zich moeiteloos genadeloos hard over de weg jagen, maar voelt zich even goed bij een kalme rit met een chauffeur met een zachte hand“

Bij kalm rijden overtuigt de 40 TFSI met souplesse en gemak, waardoor de A4 het superieure gevoel geeft dat hoort bij een premium auto als deze. Wanneer meer wordt gevraagd kost dat de nodige moeite en heeft de 40 TFSI niet de overmacht van de grotere motoren. Nadat de krachtbron enige bedenktijd heeft gehad zijn de prestaties echter ruim voldoende. Vanuit stilstand is de A4 zelfs zo gretig, dat voorzichtig moet worden omgesprongen met het gaspedaal om wielspin te voorkomen op vochtig wegdek (de testauto stond op 19 inch Continental Sport Contact banden).

Het verschil tussen de eco-, comfort- en sport-stand is gering. Daarom is gedurende de testperiode voornamelijk in de eco-stand gereden. Daarmee kwam het testverbruik na een kleine week rijden op 6.4 liter per 100 km. Dat betekent dat Audi helaas weinig ontwikkeling in motortechniek laat zien en dat is vreemd. Zustermerken Volkswagen en Skoda bieden namelijk wél volop vernieuwing in de vorm van plug-inhybrides die zowel stiller, zuiniger als vlotter zijn.

Weggedrag

Als het gaat om de rijeigenschappen kiest Audi niet voor een uitgesproken sportief of comfortabel karakter. In plaats daarvan maakt de A4 alles zo makkelijk mogelijk. De meest recente generatie Audi's zorgt met een geavanceerd onderstel en perfecte harmonie tussen de componenten voor meerwaarde. Dat is niet direct merkbaar tijdens een korte proefrit, maar des te meer bij intensief dagelijks gebruik. Een haastige rit of een rit onder extreme weersomstandigheden vraagt veel minder inspanning van de bestuurder dan bij een doorsnee auto.

Wanneer kalm wordt gereden, valt dat het minste op omdat kalm rijden geen enkele uitdaging vormt voor de techniek. De kwaliteiten van de A4 komen daarom het beste tot hun recht wanneer wordt gereden met een ferme hand. Dan is merkbaar hoe verfijnd de A4 is en hoe Audi meer weet te bereiken met minder inspanning.

Conclusie

De Audi A4 (Avant) is aangepast voor modeljaar 2019. Na een kleine week rijden laat de vernieuwde A4 gemengde gevoelens achter. Rationeel gezien is de Audi A4 kostbaar en technisch achterhaald, ook na de facelift. Maar iedere rit was aangenaam en gaf de testrijder zelfs een bevoorrecht gevoel. De A4 "40 TFSI" laat zich moeiteloos genadeloos hard over de weg jagen, maar voelt zich even goed bij een kalme rit met een chauffeur met een zachte hand. Op zijn eigen manier maakt de A4 het leven daarom makkelijker en ook aangenamer. Als vanouds voegt de A4 daar tijdloze vormgeving en een ijzersterk imago aan toe.