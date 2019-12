Tesla opent 500ste Supercharger in Europa

20 december 2019 | Tesla opent het 500ste Superchargerstation in Europa. Het is onderdeel van de 4700 individuele Superchargers die een reis door 24 landen mogelijk maken. Dit nieuwe station in het Park Royal-servicecentrum in Londen markeert ook het begin van de ontplooiingsfase van de V3-Superchargers buiten Noord-Amerika.

Toen Tesla in 2013 het eerste Europese station in Noorwegen opende, was het ondenkbaar om met een volledig elektrische auto door meerdere landen te rijden. Met het Superchargernetwerk is het reizen met Tesla's over lange afstanden de nieuwe normaalste zaak van de wereld geworden.

In zes jaar tijd heeft Tesla de gemiddelde grootte van de Superchargerstations uitgebreid om de groeiende omvang van het klantenbestand te weerspiegelen. Dit omvatte het uitbreiden en openen van grote stations, zoals Eidsvoll Verk, Nebbenes in Noorwegen, het grootste Europese station met 44 aansluitingen. Onlangs heeft Tesla het piekvermogen van de V2-stations opgewaardeerd van 120kW naar 150kW, wat eigenaren extra tijd bespaart tijdens het laden.

De V2 Supercharger-technologie maakt al snel, betrouwbaar en praktisch reizen over lange afstanden mogelijk. V3 is een compleet nieuwe architectuur met technologie die is ontworpen voor de volgende generatie van de elektrische auto's. Met een piekvermogen van 250kW en een snelle vermogensafgifte die het delen van vermogen elimineert, is V3 geoptimaliseerd voor een hoog volume en nog snellere oplaadtijden.

De eerste acht V3 Superchargers zullen worden geplaatst in het nieuwe Park Royal-station, in Londen, naast acht V2 Superchargers. V3 Superchargers in Europa zullen CCS-connectoren ondersteunen, maar zullen ook toegankelijk zijn voor bestaande Tesla-eigenaren. Model S en Model X eigenaren die gebruik maken van een CCS-adapter zullen profiteren van het feit dat V3 het vermogen niet deelt en met ongeveer hetzelfde piekvermogen als V2 Superchargers laadt. Deze adapter is standaard op alle nieuwe Model S en Model X voertuigen en is beschikbaar als optie voor bestaande Model S en Model X eigenaren.