5 EuroNCAP sterren voor Tesla Model 3

3 juli 2019 | De Tesla Model 3 heeft de maximale score van 5 sterren behaald bij de EuroNCAP crashtests. Eerder kreeg de Model 3 al een algemene 5-sterrenbeoordeling van de Amerikaanse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) gekregen. De Model 3 geeft de laagste kans op letsel van alle auto's die ooit door het Amerikaanse New Car Assessment Program zijn beoordeeld.

Vandaag heeft Model 3 in Europa een 5-sterren classificatie gekregen van het European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). De vier categorieën van dit programma beoordelen zowel het vermogen van een auto om volwassenen, kinderen en kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers te beschermen, als de veiligheidsvoorzieningen. De categorie "Veiligheidsassistentie" evalueert actieve veiligheidskenmerken van een auto, waaronder het vermogen om ongelukken te voorkomen, verwondingen te beperken en te voorkomen dat bestuurders onbedoeld de wegmarkering overschrijden. In deze categorie behaalde Model 3 de hoogste score die Euro NCAP tot nu toe heeft toegekend in het kader van hun testprotocollen voor 2018/2019.

De resultaten van Euro NCAP tonen de impact aan van de recente verbeteringen aan ons Automatic Emergency Braking (AEB)-systeem, dat sinds oktober 2016 via een over-the-air software-update is uitgebreid naar alle auto's van de modellen S, X en 3. Ook tonen de resultaten belangrijke veiligheidsverbeteringen die zijn gerealiseerd met nieuwe functies, zoals Lane Departure Avoidance en Emergency Lane Departure Avoidance.

Tesla's ingenieurs ontwikkelden elke actieve veiligheidsfunctie die door Euro NCAP werd geëvalueerd door gebruik te maken van data die zijn verzameld door de complete suite van sensoren die elke Tesla die sinds oktober 2016 is geproduceerd heeft. Dat in combinatie met miljarden gegevens input van echte bestuurders hielp de fabrikant te begrijpen hoe bestuurders zich in dynamische scenario's gedragen. Deze informatie geeft een nauwkeuriger inzicht in de omgeving rond de auto's en de verschillende manieren waarop ongelukken gebeuren. Zo kan Tesla steeds nauwkeuriger voorspellen wanneer een ongeval zich kan voordoen en geautomatiseerde technologie inzetten om de impact te beperken of te voorkomen.

De resultaten van Euro NCAP erkennen niet alleen de voordelen van actieve veiligheidsfuncties die mogelijk worden gemaakt door data en technologie, maar tonen ook het belang aan van de volledig elektrische architectuur en het ontwerp van de aandrijflijn van Model 3, die de inzittenden beschermen met een versterkte accu, een stijf passagierscompartiment en een laag zwaartepunt.