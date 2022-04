Tesla levert eerste Duitse Model Y in Nederland

Gigafactory Berlijn-Brandenburg is Tesla's vijfde grote fabriek wereldwijd. Het werd in november 2019 aangekondigd en de bouw begon in de lente van 2020. Ongeveer twee jaar later heeft de fabriek alle benodigde vergunningen en is het begonnen met de productie van Tesla's volledig elektrische compacte SUV, Model Y. Gigafactory Berlijn-Brandenburg zal auto's gaan leveren aan alle Europese markten waar Tesla actief is, te beginnen met de Model Y Performance.

De Performance versie heeft een bereik van 514 km (WLTP) en wordt geleverd op 21 inch Überturbine velgen en met Performance remmen voor extra controle onder alle weersomstandigheden. Een carbonfiber spoiler verbetert stabiliteit op hoge snelheden. Dit alles zorgt ervoor dat Model Y Performance veilig van 0-100 km/h accelereert in 3,7 seconden.

Model Y Performance begint in Nederland bij € 70.000, met een geschatte levering in juli 2022.