Tesla Model X is EV van het Jaar 2019

15 januari 2019 | Voor de eerste EV van het Jaar verkiezing is de Tesla Model X als winnaar uit de bus gekomen. Op basis van diverse criteria zijn de beschikbare EV's getest en beoordeeld. De Tesla Model X mag zich de EV van het Jaar 2019 noemen!

De interesse voor de elektrische auto (EV) is de afgelopen jaren stevig gegroeid. De verkoopcijfers over 2018 laten een verdrievoudiging zien ten opzichte van 2017. Zakelijke rijders geven aan dat het elektrisch rijden goed bevalt en indien mogelijk hebben zij voor hun volgende auto ook interesse in een EV.

De overheid geeft aan dat er vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden. De planning van autofabrikanten staat vol met elektrische auto's. Echter, wat is op dit moment nu echt de meest complete EV? Zijn ze wel beschikbaar en hoe praktisch zijn zij in het gebruik? Dat niet elke EV over dezelfde kam geschoren mag worden, is wel gebleken uit het onderzoek naar dé EV van het Jaar 2019. Om dit initiatief kwalitatief vorm te geven heeft de Vereniging Zakelijke Rijders samengewerkt met Eneco eMobility en autojournalisten.

Dinsdag 15 januari is de winnaar, de Tesla Model X, bekend gemaakt bij het Eneco EnergieLab Lab te Vianen. De Tesla Model X is volgens de jury de terechte winnaar. Uit het juryrapport bleek dat vooral de range en de laadsnelheid de sterke eigenschappen van de Tesla Model X zijn. Daarnaast is dit de enige elektrische auto met een groot trekgewicht, te weten 2.268 kg. Het is ook de duurste elektrische auto, maar dit minpunt wordt ruimschoots gecompenseerd aldus de jury.

Alle EV-modellen die het afgelopen jaar beschikbaar waren zijn beoordeeld. Beoordelingscriteria voor de EV van het Jaar verkiezing zijn: actieradius, laadsnelheid, beschikbaarheid, registraties, trekgewicht, prijs, gebruiksgemak en rij-eigenschappen.