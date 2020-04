MisterGreen

MisterGreen introduceert sell en lease-back

6 april 2020 | De groene Amsterdamse leasemaatschappij MisterGreen komt ondernemers met een Tesla Model 3 in tijden van de coronacrisis tegemoet met een nieuwe oplossing. Dankzij een zogenaamde "sell and lease back"-regeling kan een Tesla die volledig in eigendom is, worden verkocht aan MisterGreen en vervolgens worden teruggeleased. Hierdoor maakt de ondernemer geld vrij om zijn onderneming door deze crisis te helpen.

