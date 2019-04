Tesla kondigt robot-taxi aan

23 april 2019 | Tesla heeft zijn toekomstplannen bekend gemaakt tijdens een presentatie voor de (wetenschaps)pers. Op de korte termijn krijgen bestaande Tesla-modellen de mogelijkheid om geheel zelfstandig te rijden ("level 5"). Vervolgens zal Tesla overgaan tot de productie van auto's zonder pedalen of stuurwiel die bedoeld zijn als robot-taxi's.

Tesla had altijd een visie voor de toekomst. Tesla begon met een sportwagen om naam te maken. Daarna kwamen meer betaalbare modellen om elektrische auto's populair te maken en zo het milieuprobleem op te lossen. De volgende stap is de introductie van de geheel zelfrijdende auto. Deze stap is aangekondigd voor 2020, het jaar waarin andere autofabrikanten hun eerste elektrische auto's introduceren. Hiermee wil Tesla een stap voorblijven op de rest van de industrie. Bovendien wil het hiermee zowel het milieuprobleem als een groot vervoersprobleem oplossen.

Bij het ontwerp van de Model 3 stond de mogelijkheid om de auto te gebruiken als robot-taxi altijd centraal. Daarom is het interieur zo gemaakt dat pedalen en een stuurwiel eenvoudig zijn te verwijderen. En daarom wordt de auto niet met een sleutel, maar met een app geleverd. Bovendien is de onderhuidse techniek klaar om alle taken van de bestuurder over te nemen.

Om kunstmatig intelligente systemen te laten leren, zijn voorbeelden nodig. Hoe meer voorbeelden een slimme computer te zien krijgt, hoe beter deze kan leren. Andere autofabrikanten gebruiken besloten test-terreinen of gebruiken simulators om computers te laten leren. Tesla gebruikt al vele jaren beelden van de camera's van ruim 425.000 klantenauto's om kunstmatig intelligente computers te laten leren. Naar eigen zeggen beschikt Tesla daarom over meer dan 100 keer meer data om computers te laten leren dan alle andere fabrikanten samen. Toch gaat het volgens Tesla vooral om de variatie in de data. Beelden uit de echte wereld bevatten alle denkbare en vooral ondenkbare uitzonderingen die een simulator niet aanbiedt (wegwerkzaamheden, dieren op de rijbaan, ongevallen, etc.).

Toch is het niet zo dat alle camerabeelden van alle Tesla's op de weg continu worden doorgestuurd naar het hoofdkantoor. Alleen klanten die daar toestemming voor hebben gegeven delen hun beelden. Al enige tijd draaien alle computers in Tesla's op de openbare weg in "schaduw modus". Ze "denken" als zelfrijdende systemen, maar hebben geen controle over de auto. Zodra de menselijke bestuurder iets anders doet dan de computer zou hebben gedaan, dan worden die beelden doorgestuurd naar Tesla. Dan kan het centrale kunstmatig intelligente systeem bijleren. Later wordt het nieuwe "neurale netwerk" naar alle Tesla's gestuurd en hebben alle auto's baat bij het leermoment van anderen.

Tesla beschikt niet alleen over meer data om computers te laten leren, maar kiest ook voor een andere insteek dan de meeste andere fabrikanten van zelfrijdende auto's. Tesla kiest ervoor om zo min mogelijk GPS-data te gebruiken. Als een kunstmatig intelligent systeem alleen functioneert wanneer het exact weet waar het is, is het niet meer dan een machine die simpelweg een handeling herhaalt en faalt als de omstandigheden veranderen. Als een mens leert rijden in regenachtig Amsterdam, dan kan hij/zij dat later ook in zonnig Groningen of Maastricht. Net zo leert Tesla de zelfrijdende auto rijden, waarna deze overal en onder alle omstandigheden kan rijden (geen "geo-fencing"). De gebruiker kan wel bepalen hoe agressief de zelfrijdende Tesla rijdt, zodat het systeem meer of minder risico neemt en zich aanpast aan de lokale regels.

Om de kosten te beperken kiest Tesla voor (8) camera's en radar, niet voor het kostbare en storingsgevoelige "lidar". Tesla heeft een eigen chip ontwikkeld die geheel is toegesneden op kunstmatige intelligentie en daarom zuiniger en voordeliger is dan een generieke chip. Sinds maart 2019 zit deze chip in iedere nieuw verkochte Tesla. Omwille van de veiligheid zijn alle cruciale onderdelen bij Tesla sinds oktober 2016 dubbel uitgevoerd. Zo zijn onder andere de stuur-motor, energietoevoer en rekeneenheid dubbel uitgevoerd, zodat technische problemen geen ongelukken kunnen veroorzaken.

Tesla stelt dat de hard- en software in 2020 klaar is voor geheel zelfrijdende auto's (level 5). Zodra de wetgever deze auto's toestaat op de openbare weg, is een software-update voldoende om alle bestaande Tesla's (met de juiste hardware) geheel zelfstandig te laten rijden. Eigenaren van de Tesla Model 3 kunnen vanaf dat moment hun auto verhuren als robot-taxi (waarbij 26 tot 30% van de opbrengsten moet worden afgedragen aan Tesla). Wanneer de eigenaar de auto zelf nodig heeft, kan de Model 3 zelfstandig terug naar huis rijden en weer dienst doen als prive-auto. Tijdens het gebruik als robot-taxi kan de Model 3 zelf naar een laadstation rijden en zichzelf opladen.

Wanneer de vraag toeneemt, zal Tesla op maat gemaakte taxi's gaan produceren. Dit zijn exemplaren van de Model 3 zonder pedalen of stuurwiel en met extra duurzame techniek. Net als bij vrachtwagens is de Model 3 taxi bedoeld om 1 miljoen mijl (batterij 4000 keer laden en ontladen) mee te gaan zonder defecten met minimaal onderhoud. Om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen, zal Tesla niet langer de mogelijkheid bieden om auto's na een leaseperiode te kopen. Alle Tesla's die bij het aflopen van een leasecontract terugkomen, zullen worden ingezet als robot-taxi.

Afhankelijk van de wetgeving, verwacht Tesla vanaf 2020 zo'n 1 miljoen potentiele robot-taxi's op de weg. Tesla CEO Elon Musk besluit zelfverzekerd: "wie vanaf nu geen Tesla koopt, koopt een product dat straks even achterhaald is als een paard".