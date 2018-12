Tesla Model 3 vanaf februari 2019 in Europa

5 december 2018 | De komende weken zal Tesla reserveringhouders van een Model 3 in Europa uitnodigen om hun bestelde auto te configureren. Net als in Amerika begint Tesla met de Model 3 Long Range Dual Motor All-Wheel Drive en de Performance Model 3. De eerste leveringen beginnen in februari 2019 en zijn gebaseerd op de reserveringsdatum, bezorglocatie en configuratieopties. De Long Range batterijoptie met AWD begint bij 58.800 euro (incl belastingen). De Performance versie van Model 3 bij 69.700 euro (incl. belastingen).

De Tesla Model 3 Long Range AWD heeft een WLTP-reikwijdte van maximaal 544 km. De aandrijflijntechnologie van Model 3 is ontworpen voor uithoudingsvermogen en Tesla heeft zijn technologie bewezen gedurende meer dan 10 miljard mijl op de weg wereldwijd.

Model 3 behaalde onlangs de laagste kans op letsel in een auto die ooit werd getest door de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NTHSA) en is ontworpen om ook in Europa de veiligste auto in zijn klasse te zijn. Elke auto wordt geleverd met actieve standaard veiligheidsfuncties, inclusief automatisch noodremmen, Forward Collision Warning en Side Collision Warning. Model 3 wordt standaard geleverd met Autopilot-hardware. Met de Enhanced Autopilot-optie, die 5.300 euro kost, zal Model 3 de snelheid aanpassen aan de verkeersomstandigheden, binnen een rijstrook blijven, zelf parkeren in een parkeerplaats en kunnen worden opgeroepen in en uit een krappe ruimte.

Model 3 blijft, net als bij andere Tesla's, updates ontvangen die nieuwe functies toevoegen en de functionaliteit in de loop van de tijd verbeteren. Premium connectiviteit is standaard inbegrepen voor een jaar en bevat satellietkaarten met live verkeersvisualisatie, Spotify en draadloze updates via Wi-Fi en mobiel.

Model 3 wordt geleverd met het zwarte of witte premium interieurpakket. Dit omvat premium verwarmde stoelen met 12-weg, elektrisch verstelbare voorstoelen en middenconsole met overdekte opbergruimte, 4 USB-poorten voor alle apparaten en docking voor twee smartphones. Het premium audiosysteem omvat 14 surround-luidsprekers. Model 3 wordt ook geleverd met automatisch dimbare, elektrisch inklapbare, verwarmde zijspiegels.

Alle Model 3-klanten hebben pay-per-use toegang voor het wereldwijde Supercharger-netwerk voor eigenaren van een Tesla; er zijn meer dan 430 Supercharger-locaties met meer dan 3.600 Superchargers in Europa en het aantal groeit nog steeds. In Europa wordt Model 3 geleverd met een ingebouwde CCS-oplaadpoort voor compatibiliteit met snellaadnetwerken van derden.

Model 3 is standaard in Solid Black uitgevoerd, en er zijn vijf kleurenopties: Midnight Silver, Deep Blue, Multi Coat Red, Pearl White. Model 3 wordt geleverd met een keuze uit 18 inch Aero wielen als standaard en 19 inch Sport wielen als een optie. 20 inch Performance Wheels zijn standaard bij het Performance Model 3-pakket. Model 3 Long Range in AWD heeft een bereik van maximaal 544 km.

Deze Performance versie van Model 3 is de snelste auto in zijn klasse en kan in 3,5 seconden 0-100 km/u halen. Deze versie beschikt over een 50/50 gewichtsverdeling en wordt geleverd met de Long Range batterij voor 530 km WLTP-bereik en dual motor AWD voor betere prestaties en tractie onder alle weersomstandigheden. Met de Performance versie wordt de topsnelheid van 233 km/h verhoogd naar 250 km/h met de toevoeging van een carbon spoiler, 20 inch performance wielen en aluminium pedalen voor maximale handling en verbeterde stabiliteit. De Model 3 Performance heeft rode remklauwen en de exclusieve functie Track Mode.