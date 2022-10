Tesla opent 10.000e Supercharger in Europa

In Stavanger, Noorwegen, opende Tesla de derde locatie in stedelijk gebied als onderdeel van de inzet om Tesla-bezit voor iedereen gemakkelijk te maken, ook voor wie niet onmiddellijk toegang heeft tot opladen thuis of op het werk. In Frankrijk, Nederland en Duitsland bieden 5 nieuwe locaties meer oplaadmogelijkheden voor klanten die door de regio reizen. Ten slotte is het netwerk met de locatie van Riga in Letland noordwaarts uitgebreid langs de Oostzee, enkele maanden na de opening van de eerste locatie in Litouwen.

Ongeveer een derde van de Tesla's in Europa maakte deze zomer gebruik van een Supercharger buiten hun thuisland en bijna 80% maakte minstens één keer gebruik van een Supercharger. Desondanks vertoonde het netwerk volgens Tesla geen tekenen van systemische congestieproblemen tijdens de drukste weken van die periode.

Het Superchargernetwerk van Tesla is ook het grootste openbare snellaadnetwerk in Europa. De Non-Tesla Supercharger pilot, gelanceerd in november 2021, is verder uitgebreid naar nieuwe locaties en landen ter ondersteuning van Tesla's missie om de overgang van de wereld naar duurzame energie te versnellen. Het is nu live in 14 markten, met een totaal van meer dan 320 locaties en 4600 Superchargers.