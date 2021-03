Tesla opent 6000e Supercharger

25 maart 2021 | Toen de eerste Model S in Europa arriveerde in 2013 werd de eerste Supercharger in Noorwegen geïnstalleerd en toen Model X in 2016 werd geintroduceerd, was dat aantal gegroeid tot 1.267. De leveringen van Model 3 begonnen in 2019 met in totaal 3.711 Superchargers in heel Europa. In de afgelopen twee jaar is de groei van het netwerk versneld om de mijlpaal van vandaag te bereiken, waardoor meer dan 2,4 miljard Supercharger-kilometers mogelijk zijn gemaakt. Sinds de introductie van Model 3 hebben Tesla-eigenaren het equivalent afgelegd van meer dan 3.000 retourvluchten naar de maan of ongeveer 22 retourvluchten naar Mars met behulp van Europa's Superchargernetwerk. Tegenwoordig zijn Superchargers te vinden in 27 landen in Europa, inclusief onze meest recente uitbreiding naar Athene, Griekenland. In Nederland zijn er 528 Superchargers en 33 locaties door het hele land.

Toen Tesla in 2013 het netwerk opende, bedroeg de gemiddelde grootte van een Superchargerlocatie zeven Superchargers. In de afgelopen jaren is dit toegenomen om de groeiende omvang van ons klantenbestand bij te houden. Tegenwoordig is onze grootste locatie in Europa Nebbenes, Noorwegen, met 44 supercharges, gevolgd door Rygge, NO (42) en Liertoppen, NO (40) en Oberhonnefeld, DE (40).

In de loop van de tijd zijn Superchargers sneller en efficiënter geworden, net als onze auto's. Het piekvermogen van de V2 Supercharger is opgewaardeerd tot 150 kW en On-Route Battery Warm Up is geïntroduceerd op onze auto's om ervoor te zorgen dat ze aankomen met de optimale temperatuur om op te laden, waardoor de gemiddelde oplaadtijd met 25% wordt verkort. Met de introductie van V3 Supercharging in Europa worden oplaadsnelheden tot 1600 km per uur gehaald.

Eigenaren kunnen beschikbare Superchargers zien via hun navigatiesystemen aan boord en de auto kiest de optimale route en suggereert de beste oplaadopties om reistijden te minimaliseren. Van Noord-Noorwegen tot Zuid-Spanje, van Ierland tot Bulgarije, eigenaren kunnen emissievrij reizen en zorgeloos door Europa reizen dankzij het Superchargernetwerk voor elektrisch reizen.

