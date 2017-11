Tesla onthult Roadster 2

18 november 2017 | Tesla kondigt een nieuwe Roadster aan. De onthulling volgde op de presentatie van de eerste vrachtwagen van Tesla. De tweede generatie van de Roadster krijgt een actieradius van duizend kilometer en zou de snelste productie-auto ooit zijn.

De eerste generatie van de elektrisch aangedreven Tesla Roadster heeft Tesla een financiële basis gegeven. De tweede generatie van de Roadster moet in alle opzichten het topmodel van Tesla worden.

Dankzij drie elektromotoren, vierwielaandrijving en 10.000 Nm koppel, accelereert de Roadster 2 van 0 naar 100 km/u in welgeteld 1.9 seconden. De topsnelheid van bedraagt meer dan 400 km/u. Deze cijfers hebben betrekking op de basis-uitvoering, waarmee Tesla tussen de regels door te kennen geeft dat er een snellere versie in ontwikkeling is. Dankzij een 200 kWh accu heeft de Roadster 2 een actieradius van 1.000 km, waarmee deze elektrische auto ook een record breekt.

De Roadster 2 is een 2+2. Dat wil zeggen dat er vier zitplaatsen zijn, waarvan de achterste stoelen vooral zijn bedoeld voor kleine kinderen of extra bagage. De Roadster 2 is geen volwaardige cabriolet. Wel kan een lichtgewicht (glazen) dakpaneel worden afgenomen en in de bagageruimte worden opgeborgen.

De Roadster 2 gaat naar verwachting in 2020 in productie en kan vanaf nu worden besteld. Het standaardmodel kost 200.000 dollar, waarvan 50.000 dollar per direct moet worden aanbetaald. De "Limited Edition Founders Series" kost 250.000 dollar, hetgeen per direct in zijn geheel dient te worden betaald. Over de de prijs inclusief belastingen in Nederland heeft Tesla nog geen uitspraak gedaan.