Samsung werkt samen met Tesla

"Klanten van Tesla Energy beheren de energiestatus van hun huis nu niet alleen via de Tesla-app, maar ook via SmartThings Energy en Samsung-apparaten voor nog meer gemak en toegankelijkheid", zegt Chanwoo Park, EVP en hoofd van het IoT Development Team van het Device Platform Center bij Samsung. "Deze nieuwe samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor Samsung in ons streven naar het beschikbaar stellen van oplossingen op meer dan alleen huishoudelijke apparaten".

Samenwerking

Het belangrijkste voordeel voor consumenten van de samenwerking is dat SmartThings Energy verbinding kan maken met de Tesla Powerwall, de Solar Inverter, de Wall Connector en elektrische auto's. Hierdoor kan SmartThings Energy informatie weergeven over energieproductie, -opslag en -gebruik.

Bovendien kunnen consumenten zich beter voorbereiden op stroomonderbrekingen en stroomuitval nu SmartThings Energy kan synchroniseren met de Powerwall Storm Watch-functionaliteit van de Tesla-app. Dit betekent dat gebruikers in extreme weersomstandigheden, zoals orkanen of zware sneeuwval, gewaarschuwd kunnen worden via SmartThings op hun Samsung-TV's en mobiele telefoons. Daarbij kunnen ze de AI Energy-modus voor en tijdens een stroomuitval activeren om meer back-up energie op te slaan in de Tesla Powerwall.

Net Zero Home-project

Het gebruik van de Tesla API door Samsung is onderdeel van het Net Zero Home-project met als doel een duurzamere manier van leven voor iedereen mogelijk te maken. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan het verbeteren van de SmartThings gebruikerservaring over meerdere apparaten.

"Bij Tesla zijn we erg enthousiast over het feit dat onze producten nu kunnen communiceren met andere intelligente apparaten en software in huis", zegt Drew Baglino van Tesla. "We hebben onlangs FleetAPI gelanceerd, waarmee developers kunnen communiceren met onze voertuigen, de Powerwall, de Solar Inverter en de Wall Connector. We zijn blij dat Samsung een van de eerste ontwikkelaars is die er gebruik van maakt, gezien hun leidende positie op het gebied van smart home-technologie. Gebruikers kunnen nu de status van hun stroomnetwerk op meerdere apparaten bekijken en het energiegebruik op een slimme manier regelen.".

De samenwerking tussen SmartThings Energy en Tesla Powerwall wordt voor het eerst getoond op de Samsung-stand tijdens CES 2024. De dienst is momenteel in ontwikkeling en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden gelanceerd. Houd er rekening mee dat de hier beschreven functionaliteiten daarom aan verandering onderhevig zijn.