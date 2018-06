Tesla Shooting Brake krijgt Nederlands tintje

14 juni 2018 | Een op de Tesla Model S gebaseerde Shooting Brake in opdracht van een Nederlandse verzamelaar, ontworpen door Niels van Roij Design en gebouwd door de Nederlandse carrosseriebouwer RemetzCar krijgt nog een Nederlands tintje. De Ultrac Vorti-banden van het Nederlandse bandenmerk Vredestein waren de keuze voor het unieke project.

"Design is overal ter wereld de belangrijkste reden voor een aankoop - ongeacht de aankoopprijs, het geslacht of de leeftijd van de koper", zegt Van Roij. "Daarom hebben we veel tijd geïnvesteerd in het ontwerpproces van onze Shooting Brake. Ons onderzoek is gericht op benchmarking van hoogwaardige stationwagons, unieke voertuigen en marktontwikkelingen."

Zowel het unieke model als de banden tonen de essentiële elementen voor het creëren van een dynamisch, opvallend profiel met vloeiende lijnen. "… En natuurlijk hebben we een compleet nieuw vormgegeven achterkant, zodat de schouders van de auto 'levend' blijven. Hierdoor heeft de auto een krachtige uitstraling", gaat Van Roij verder.

De Nederlandse wortels van Vredestein en zijn voorliefde voor prestaties en geavanceerde technologie met een opvallend design hebben een rol gespeeld in het besluit om het elegante maar sportieve Shooting Brake-model uit te rusten met een set Ultrac Vorti: de Vredestein-band heeft strakke, opvallende lijnen, doordat deze is ontwikkeld in samenwerking met Giugiaro Design. Zelfs de naam werd gekozen door Giugiaro en is geïnspireerd op krachtige vortex luchtstromingen, die de enorme snelheden en krachten die de Ultrac Vorti aankan, weerspiegelen, terwijl het loopvlak doet denken aan de rotors van een helikopter.

Op de Nederlandse ambassade in Londen werd op 12 juni het nieuwste project van RemetzCar onthuld, in opdracht van de Nederlandse Shooting Brake-verzamelaar Floris de Raadt, en ontworpen door Niels van Roij Design, een onafhankelijke automotive ontwerpstudio in het Verenigd Koninkrijk.

De bouwers van RemetzCar zetten de ideeën van Niels van Roij Design om in de Model SB, terwijl ze trouw te bleven aan de maximale hoeveelheid karakter die zou kunnen worden toegevoegd aan het project. Dankzij de zelfverzekerde chroomstrip rond de zijruiten heeft de auto een expressief Shooting Brake-ontwerp. Het dynamische chromen profiel zorgt voor extra visuele lengte en vermindert de extra optische massa die kenmerkend is voor een stationwagon met zijn verlengde daklijn.

Tenslotte heeft het team een unieke kleur ontwikkeld, gebaseerd op de wensen van De Raadt: een groene metallic tint met een vleugje goud geeft de Model SB een elegante en toch opvallende verschijning.

De Model SB gaat op tour naar diverse Europese landen om te worden getoond aan potentiele klanten en de media. Er is een publieke première op het Internationale Concours d'Élégance Paleis Het Loo (29 juni-1 juli) in Nederland.