Vinfast maakt prijzen VF 8 en VF 9 bekend

6 januari 2022 | Tijdens de VinFast Global EV Day op de Consumer Electronics Show (CES 2022) in Las Vegas, kondigde VinFast een nieuwe ontwikkelingsstrategie aan en onthulde het zijn complete modellengamma dat vijf segmenten beslaat. VinFast start ook de mogelijkheid om online een auto te reserveren, maakte de prijzen bekend voor zijn eerste twee EV-modellen: VF 8 en VF 9. Het kondigde tevens aan dat het blockchain-technologie├źn zal toepassen om reserveringen, betalingen en, uiteindelijk, voertuigbezit te certificeren.

Na het Amerikaanse debuut van Vinfast op de autotentoonstelling van Los Angeles, zet het merk belangrijke stappen in de richting van een duurzame toekomst van mobiliteit, aangezien het aankondigt tegen eind 2022 te stoppen met de productie van voertuigen met interne verbrandingsmotoren (ICE). VinFast zal zijn R&D-inspanningen richten op volledig elektrische aandrijflijnen voor zijn voertuigen.

Naast de toewijding om fabrikant van alleen elektrische auto's te worden, lanceerde VinFast officieel een reeks EV's. Drie modellen debuteerden in het ABC-segment: VF 5 (A-segment), VF 6 (B-segment) en VF 7 (C-segment). Twee modellen, de VF e35 en de VF e36 in het D- en E-segment (geïntroduceerd op de autotentoonstelling van LA 2021), worden omgedoopt tot VF 8 en VF 9. Het verwijderen van het voorvoegsel 'e' (van elektrisch) in de typeaanduiding bevestigt de consistente en volledige focus van het bedrijf op elektrificatie. De vijf elektrische auto's zijn ontworpen door de Italiaanse designbureaus Pininfarina en Torino Design.

De VF 8- en VF 9-modellen zullen worden uitgerust met autonoom rijden van niveau 2+ voor de Eco- en Plus-versies en niveaus 3 en 4 voor Premium-versies. Deze modellen zullen ook slimme functies hebben, waaronder Smart Home, Mobile Office, In-car Shopping, In-car Entertainment en vele andere handige, geavanceerde functies die van elke trip een boeiende reis maken en uitermate praktische zijn in het dagelijkse leven.

Op VinFast Global EV Day op de CES 2022 kondigde het bedrijf ook officieel aan dat elke VinFast EV wordt geleverd met een garantie van 10 jaar of 200.000 km (wat het eerst komt), en kondigde het merk de verkoopprijzen en een reserveringscampagne aan voor de VF 8 e-SUV en de VF 9 e-SUV voor de VS, Europa en Vietnam.

In Nederland beginnen de prijzen bij € 44.650,- voor de VF 8 en € 59.650,- voor de VF 9. De prijzen zijn inclusief BTW en een batterijverhuurprogramma dat klanten twee abonnementen biedt: "Flexibel" (een minimum abonnementsbedrag 500 km per maand, met extra kosten voor meegereden kilometer) en "Fixed" (onbeperkte actieradius). De totale maandelijkse kosten voor het rijden met VinFast EV's liggen volgens de fabrikant dicht bij de kosten van een auto met benzinemotor. Bovendien dekt VinFast alle kosten voor batterijonderhoud en vervangt het de gebruikte batterijen van de eigenaar gratis wanneer de laad- en ontlaadcapaciteit onder de 70% daalt.

Het reserveringsportaal is op 6 januari geopend voor Amerikaanse, Vietnamese en Europese klanten en sluit op 6 april 2022. Tijdens deze periode zullen klanten die een reservering plaatsen automatisch deelnemen aan een exclusief lidmaatschapsprogramma: VinFirst 'Pioneer's Gratitude to Pioneers'.

In Europa kunnen VinFast-klanten een reservering plaatsen voor € 150,-, die desgewenst volledig terugbetaald wordt. Het plaatsen van een reservering geeft klanten recht op een e-voucher van € 2.500,- voor de VF 8 en een van € 4.200,- voor de VF 9, een gratis draagbare oplader en een gratis luxe vakantie in Vietnam (exclusief vliegticket). Leden krijgen namens hen ook een boom geplant als onderdeel van het Phu Quoc National Forest Protection Project.

Met VinFast's toepassing van blockchain-technologie ontvangen reserveringshouders een VinFirst NFT (non-fungible token) die hun lidmaatschap als pionier in VinFirst certificeert. De voordelen voor VinFirst-leden worden rechtstreeks overgezet naar hun blockchain-portemonnee op basis van hun VinFirst NFT, zodat klanten hun voordelen kunnen verifiëren en over toekomstige voordelen en diensten kunnen beschikken.

