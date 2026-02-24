Opel kondigt Corsa GSE aan

"De Opel Corsa is een bestseller. Hij is compact, wendbaar en bijzonder praktisch en staat al jarenlang garant voor succes. De drie letters 'GSE' staan voor batterij-elektrische topprestaties en topdynamiek. De nieuwe Corsa GSE combineert beide werelden. Het is de nieuwe volledig elektrische topversie van onze compacte auto en biedt puur elektrisch en daarmee lokaal emissievrij rijplezier", zegt Florian Huettl, Chief Executive Officer van Opel.

Net als de Mokka GSE is ook de nieuwe Corsa GSE gebaseerd op de huidige modelgeneratie. De Corsa is al vijf jaar op rij de populairste kleine auto van Duitsland en scoort traditioneel ook hoog in Nederland. De nieuwe GSE-uitvoering onderscheidt zich met specifieke, geëlektrificeerde designdetails die het model een uitgesproken karakter geven.

De Corsa GSE is in de loop van dit jaar te bestellen.