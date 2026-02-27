Nieuwe Mazda CX-5 vanaf maart bij de dealer

Onder de motorkap wordt de volledig nieuwe CX-5 aangedreven door een 2,5-liter e-Skyactiv G 141-benzinemotor1, gekoppeld aan 24V Mazda M Hybrid-technologie met een brake-by-wire-systeem, ter vervanging van de vorige 2,0-liter basismotor. In Nederland zal de Mazda CX-5 alleen beschikbaar zijn als FWD en standaard worden geleverd met automatische transmissie. Met een trekvermogen van 2.000 kg is de nieuwste CX-5 capabeler dan voorheen.

Het nieuwe 12,9- of 15,6-inch middendisplay biedt interactie zoals op een smartphone, met aanpasbare menu's. Voor het eerst in een Mazda is de CX-5 voorzien van Google built-in. Een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel en stuurwielbediening zorgen ervoor dat essentiële informatie duidelijk wordt weergegeven. De luxure uitvoeringen zijn bovendien voorzien van een Bose-geluidssysteem met 12 luidsprekers.

Belangrijke kenmerken zijn een nieuwe middenconsole met meer opbergruimte en (op de luxure Exclusive-Line en Homura uitvoeringen) een panoramisch schuifdak dat het gevoel van ruimte benadrukt. Sfeerverlichting op de voorportierpanelen, exclusief voor de topuitvoering Homura, draagt bij aan de sfeer in het interieur. Interieuropties zijn onder meer zwart of tan leder (Homura) en een tweekleurige zwart-witte kunstleer en suède-look afwerking (Exclusive-Line).