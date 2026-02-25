Grotere batterij voor Ford E-Transit Courier

De laadmogelijkheden zijn meegegroeid met het rijbereik. Met een 100 kW DC-snellader kan onder ideale omstandigheden in 10 minuten 114 kilometer rijbereik worden bijgeladen. Opladen van 10 tot 80 procent duurt dan minder dan een half uur. Thuis of op het depot kan de E-Transit Courier met een 11 kW-lader in iets meer dan drie uur van 10 tot 80 procent worden opgeladen, of in minder dan vijf uur met een 7,4 kW lader. Daarbij biedt voorconditionering de mogelijkheid om het laden efficiënter te laten verlopen.

De toegenomen batterijcapaciteit vergroot ook de inzetbaarheid van Pro Power Onboard. Dit 400W-systeem maakt het mogelijk om gereedschap en apparatuur eenvoudig rechtstreeks vanuit het voertuig van stroom te voorzien via een 230V-aansluiting in het dashboard. Het centrale display op het dashboard toont inzichtelijk de beschikbare stroom.

Elke E-Transit Courier is nu standaard uitgerust met een 5G-modem. Dit zorgt voor een betere verbinding voor connectiviteit zoals navigatie, routeplanning en het vinden van laadpunten. Via een samenwerking met Electroverse krijgen gebruikers toegang tot meer dan één miljoen openbare laadpunten in Europa. Daarnaast is het Driver Alert System verder verbeterd en kan het signalen van vermoeidheid, afleiding of verminderd rijvermogen herkennen.

De Ford E-Transit Courier is leverbaar vanaf € 28.410,- (excl. BTW). Voor dit bedrag start het aanbod met de Trend-uitvoering. Voor wie op zoek is naar extra comfort en een rijkere uitrusting, is de Limited-uitvoering beschikbaar vanaf € 29.810,- (excl. BTW).