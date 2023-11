Ford Transit Courier is platinum bij EuroNCAP

Daarom is het zo belangrijk dat bedrijfswagens worden uitgerust met geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen (advanced driver assistance systems: ADAS) die de gevolgen van dergelijke ongelukken kunnen helpen voorkomen of beperken.

In het speciale programma van Euro NCAP voor het beoordelen van de veiligheid van bedrijfswagens wordt extra aandacht besteed aan de beschikbaarheid van ADAS, en de Transit Courier is de enige bedrijfswagen die de hoogste beoordeling (Platinum) heeft gekregen in 2023. Het is ook de eerste die deze hoogste score heeft behaald, onder de nieuwe strenge testprotocollen die eerder dit jaar zijn geïntroduceerd.

De Transit Courier scoorde maximale punten voor de technologie Lane Keeping System en het Blind Spot Information System. Er werd ook een perfecte score behaald voor snelheidsregelsystemen, waaronder Intelligent Speed Assist. Bovendien gaf Euro NCAP een eervolle vermelding voor het hoge niveau van de ADAS-functies waarmee de Courier standaard is uitgerust.

De Platinum-beoordeling geldt voor alle versies van de Transit Courier in de N1-categorie, waaronder de benzine- en dieselmodellen geproduceerd door de Ford Otosan Craiova-fabriek in Roemenië en de elektrische E-Transit Courier, waarvan de productie volgend jaar begint.

De Transit Courier is niet de enige bedrijfswagen van Ford Pro met een begeerde Euro NCAP-award. De Transit en Transit Custom modellen behaalden in 2021 de Gold-status, net als de elektrische E-Transit vorig jaar.