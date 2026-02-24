Vernieuwde Subaru Solterra bij de dealer

De vernieuwde aandrijflijn levert nu 347 pk en de theoretische actieradius bedraagt inmiddels 509 kilometer (WLTP). Snelladen gaat onder ideale omstandigheden van 0 naar 80% in 30 minuten dankzij onder meer het toevoegen van een warmtepomp en een systeem ter voorverwarming van de batterij. Een 22 kW-boordlader is standaard.

Met de vernieuwde Solterra doen ook twee nieuwe uitvoeringen hun intrede. De 4E-xperience is verkrijgbaar vanaf € 48.900,-; de meest complete uitvoering, de 4E-xperience+, kost € 52.900,-, inclusief Safe 8, Subaru's garantie van acht jaar zonder kilometerbeperking.

Ook Solterra's compactere en sportievere familielid, de Uncharted (vanaf € 37.900,-), biedt vergelijkbare kenmerken: lange garantie en de door onafhankelijke instanties geprezen Subaru-veiligheid (maximale score bij Euro NCAP) en betrouwbaarheid (top-3-noteringen bij consumentenorganisaties in binnen- en buitenland).