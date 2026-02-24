 24 februari 2026
Subaru Solterra
Nieuws

Subaru Solterra

Vernieuwde Subaru Solterra bij de dealer

24 februari 2026 - Vanaf volgende week staat de vernieuwde Subaru Solterra bij de dealer. Het interieur beschikt over een nieuw infotainmentsysteem met groot touchscreen, nieuwe materialen en een modern digitaal instrumentarium. Daarbij is de Solterra uitgerust met het nieuwste Subaru Safety Sense-veiligheidssysteem, dat de bestuurder waarschuwt voor dreigend gevaar en indien nodig automatisch ingrijpt om ongevallen te helpen voorkomen.

De vernieuwde aandrijflijn levert nu 347 pk en de theoretische actieradius bedraagt inmiddels 509 kilometer (WLTP). Snelladen gaat onder ideale omstandigheden van 0 naar 80% in 30 minuten dankzij onder meer het toevoegen van een warmtepomp en een systeem ter voorverwarming van de batterij. Een 22 kW-boordlader is standaard.

Subaru Solterra

Met de vernieuwde Solterra doen ook twee nieuwe uitvoeringen hun intrede. De 4E-xperience is verkrijgbaar vanaf € 48.900,-; de meest complete uitvoering, de 4E-xperience+, kost € 52.900,-, inclusief Safe 8, Subaru's garantie van acht jaar zonder kilometerbeperking.

Ook Solterra's compactere en sportievere familielid, de Uncharted (vanaf € 37.900,-), biedt vergelijkbare kenmerken: lange garantie en de door onafhankelijke instanties geprezen Subaru-veiligheid (maximale score bij Euro NCAP) en betrouwbaarheid (top-3-noteringen bij consumentenorganisaties in binnen- en buitenland).