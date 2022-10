Subaru Solterra

Subaru Solterra nu bij de dealer

28 oktober 2022 - De Subaru Solterra is gearriveerd bij de Nederlandse dealers en vanaf begin november beschikbaar voor proefritten. De batterij-elektrische en vierwielaangedreven SUV met een rijbereik tot 465 km is leverbaar vanaf 56.395 euro. Leasetarieven beginnen bij 695 euro voor full operational lease, op basis van 10.000 km per jaar en een looptijd van 60 maanden. Voor de snelle beslissers is een klein aantal Solterra's uit voorraad leverbaar.